Минздрав предложил ввести ответственность за призывы к отказу от прививок
Министерство здравоохранения готовит законопроект, который запретит публичные призывы к отказу от вакцинации. В ведомстве отметили, что за последние несколько лет число антипрививочников значительно выросло
Фото: pro-privivku.ru
Министерство здравоохранения готовит законопроект, который запретит публичные призывы к отказу от вакцинации. В ведомстве отметили, что за последние несколько лет число антипрививочников значительно выросло.
В Минздраве сообщили, что подробные комментарии по законопроекту будут даны позднее, когда документ будет готов, сообщает РБК.
Ранее позиция Минздрава заключалась в том, что ответственность нужно вводить только для врачей, которые рекомендуют родителям не ставить прививки детям. Однако в будущем законопроекте ответственность могут распространить не только на врачей, а, например, на популярных блогеров, которые призывают к отказу от прививок.