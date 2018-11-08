В магаданском садике детям запретили приходить на утренник в костюмах героев иностранных мультиков
В Магадане воспитатели одного из детских садов запретили воспитанникам приходить на новогодний утренник в костюмах героев иностранных мультфильмов
В Магадане воспитатели одного из детских садов запретили воспитанникам приходить на новогодний утренник в костюмах героев иностранных мультфильмов. Об этом стало известно после того, как мама одного из детей обратилась в редакцию «МБХ Медиа».
Юлия Рощина рассказала, что воспитательницы открестились от введения запрета на костюмы героев заграничных мультиков и переложили ответственность за это на музыкального руководителя.
Мама ребенка намерена встретиться с автором инициативы и получить объяснения.
При этом многие родители спокойно отнеслись к запрету на костюмы иностранных персонажей.