Две трети российских продавцов признались в торговле подделками
Две трети российских продавцов признались, что торгуют поддельными товарами. Торговцы отметили, что подделки стоят намного дешевле оригиналов, а это повышает их привлекательность в глазах покупателей
Две трети российских продавцов признались, что торгуют поддельными товарами. Торговцы отметили, что подделки стоят намного дешевле оригиналов, а это повышает их привлекательность в глазах покупателей.
В исследовании «Торговля контрафактом с точки зрения продавцов», проведенном компанией BrandMonitor (занимается защитой брендов), говорится, что только треть продавцов торгуют оригинальными вещами. Остальные честно признались, что предлагают покупателям поддельные товары.
78% продавцов контрафакта отметили, что именно по этой причине их товар стоит недорого и этим привлекает покупателей.
Больше всего честных продавцов оказалось в Казани (89%), Красноярске (78%), Москве (70%) и Уфе (71%). Примечательно, что 46% продавцов подделками уверены, что их деятельность не нарушает закон.
Исследование также показало, что только в 10% случаях продавцы выдают правильный кассовый чек, который соответствует стандартам. В 43% случаев вместо чеков покупатели подделок получают на руки товарные накладные, а в 23% случаев — любые другие документы.