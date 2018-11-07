Депутат-единоросс предложил лишать родительских прав за участие «малолеток» в протестных акциях
Соответствующую поправку Сергей Вострецов собирается внести ко второму чтению законопроекта о штрафах для организаторов несанкционированных митингов
Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов выступил с предложением лишать родительских прав граждан, чьи несовершеннолетние дети более двух раз принимали участие в несанкционированных митингах. За первое участие ребенка в протестной акции единоросс предлагает штрафовать родителей.
Соответствующую поправку Сергей Вострецов собирается внести ко второму чтению законопроекта о штрафах для организаторов несанкционированных митингов за участие в них несовершеннолетних граждан, сообщает АГН «Москва».
Единоросс считает, что введение штрафов подтолкнет родителей к проведению с детьми профилактических бесед. «Тогда многие малолетки, которые сегодня не чувствуют ответственности, тоже будут внимательнее относиться к тому, куда их втягивают и зачем. Одно дело – «пошуршать», другое - выйти на несанкционированные митинги. Ответственность должна быть», - заявил депутат.