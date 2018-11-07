Поставщики коммунальных услуг будут передавать долги граждан коллекторам
Поставщики коммунальных услуг рассматривают возможность сотрудничества с коллекторскими агентствами для взыскания долгов. В частности, к коллекторам готовы обратиться «Росводоканал» и «Мосэнерго»
Поставщики коммунальных услуг рассматривают возможность сотрудничества с коллекторскими агентствами для взыскания долгов. В частности, к коллекторам готовы обратиться «Росводоканал» и «Мосэнерго».
Глава комитета «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Виктор Семендуев рассказал «Коммерсанту», что сейчас поставщики коммунальных услуг передают коллекторам только 5% от общего числа долгов.
В «Росводоканале» сообщили, что на этапе досудебных мероприятий передают часть задолженности агентствам, которые входят в реестр ФССП, но с некоторых пор компания стала сотрудничать с коллекторами и на этапах судебного и исполнительного производства.
В «Мосэнерго» также подтвердили готовность сотрудничать с коллекторским агентствами по взысканию долгов.
По состоянию на сентябрь 2018 года, общая сумма долга населения за услуги ЖКХ составляла 535 млрд рублей.