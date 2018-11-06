Заметки узника «Матросской тишины»
Сегодня на суд читателя представляем новые главы из дневника томящегося в застенках «Матросской тишины» главы серпуховского района Московской области Александра Шестуна
О нелепых запретах, сломанных судьбах и силовиках-«бизнесменах»
15.09.2018. Бунт в «Матросской тишине»
Позавчера беседовал со своим защитником Виктором Камалдиновым в кабинете. Ни в одном СИЗО нет таких просторных, светлых адвокатских кабинетов, с большими окнами, качественной мебелью, чисто убранных и почти всегда свободных. Теперь в «Матросской тишине» адвокаты посещают меня каждый день, так же, как было в «Воднике» когда-то. Так вот, часть окон следственных кабинетов выходит на обычную улицу Матросская тишина, а часть во внутренний двор тюрьмы.
Вдруг началось активное перекрикивание – в камере такой-то шмон, в камере еще такой-то шмон. Вернувшись после встречи с Витей в свою розовую камеру 726, через некоторое время я услышал нарастающий гул, как волны при шторме, набирающий все большую остервенелость. Постепенно гул, состоящий из ударов железными предметами по решеткам (полагаю, что мисками) и диких воплей, стал больше похож на землетрясение. Казалось, что тюремные стены заходили ходуном. Мои соседи Андрей и Руслан высунулись в окно и удивленно цокали языками:
- Мы такого еще не видели за полгода нахождения здесь!
Через 10-15 минут все утихло, но через полчаса пришла вторая волна, как при цунами, еще больше, чем первая. Мне казалось, что еще чуть-чуть, и мощные стены, построенные еще в царское время, рассыплются, как труха, и разъяренные заключенные заполнят внутренний двор «Матросской тишины», хватая первые попавшиеся им под руку тяжелые предметы. В этот момент я реально почувствовал, что без организующей силы, стихийно такой консолидированный протест вряд ли смог бы получиться. Думаю, что если арестанты действительно бы вырвались из камер, то надзиратели и конвоиры едва ли стали бы им оказывать вооруженное сопротивление. Зарплаты у них маленькие, корпоративный дух невысок и по многим другим причинам.
Шмон – тотальный обыск, как правило, делается вертухаями из других СИЗО и силами управления ФСИН по Москве. Как говорят, в этот день даже в камере Ильяса №135 много что изъяли. Не секрет, что на общем режиме во всех тюрьмах и во всех камерах есть мобильные телефоны и прочая запрещенка, которую сами же надзиратели и продают. Вечный бизнес – продал втридорога, отобрал и опять все по новой.
Во всех тюрьмах мира стоят телефонные автоматы, и звонить можно без ограничений, а во многих странах разрешены сотовые и свободное пользование интернетом.
Почему у нас в СИЗО нельзя пользоваться даже СВЧ для разогрева пищи, и заключенные изгаляются с электрокипятильником – единственным возможным нагревательным прибором? Из кипятильника умудряются сделать электроплитку, которую, конечно же, отбирают. Что за идиотский запрет иметь часы заключенным? Тем более, что по телевизору, на глюкометрах, тонометрах и холодильнике можно посмотреть время. Почему нельзя иметь утюг? На судах обвиняемые, как чучела, выглядят на фоне выглаженных прокуроров и следователей. Как сушить вещи после стирки, если веревки запрещено иметь в камере? Отбирают при шмоне пластмассовые вешалки, полочки, копировальную бумагу, могут отобрать телевизор или холодильник, если он перегружен продуктами, удлинители, вентиляторы. Все это возмущает заключенных, которые и так зачастую сидят в нечеловеческих условиях из-за нехватки выделяемых бюджетных средств, так еще и отбирают вещи, купленные за свой счет.
15.09.2018 «Американец»
Особенно ярко на ломаном русском языке вперемешку с английским возмущается порядками в российских тюрьмах и спецификой уголовного преследования на пустом месте американец Гейлен Грандстафф. Он сидит в камере на одном этаже со мной. Когда конвоир ведет меня на ежедневную процедуру, то по дороге мы забираем американца, что дает мне возможность поговорить с ним по дороге и сидя в очереди перед приемом. Гейлен – мой ровесник, ему 53 года, он в прекрасной спортивной форме, не хуже, чем я до голодовки. В США Грандстафф работал пожарным, но из-за проблем с позвоночником вынужден был уволиться. В 2007 году он женился на Анне из России, ей сейчас 31 год, и они последние шесть лет проживают в Москве. Гейлен из Нью Йорка, а его родители из штата Техас. От прошлого брака у него есть 31-летний сын, американец, живущий в штате Южная Каролина, с двумя своими сыновьями, следовательно, Гейлен Грандстафф уже дважды дедушка.
У американца помимо фитнеса есть еще хобби – выращивание фиалок и кулинария, он православный и молится с утра до вечера. Всегда ходит с англо-русским словарем, чтобы общаться с окружающими его людьми. Сразу заметно, что он в этом месте чувствует себя абсолютно беззащитным и беспомощным, несмотря на атлетическую фигуру с ярко выраженным рельефом мышц.
Гейлена обвиняют в контрабанде наркотиков, за его заказ в китайском интернет-магазине пептидов для регенерации клеток и чистящее средство для металла, где содержится гамма-бутиролактон, который может быть использован для получения психотропного вещества.
В 1994 году врачи диагностировали у Гейлена болезнь Крона – хроническое воспаления желудочно-кишечного тракта. Через несколько лет гормонального лечения он узнал, что прием пептидов продлевает ремиссию и облегчает симптомы заболевании.
Гейлен ранее не принимал психотропные вещества, медицинская экспертиза не обнаружила у него зависимостей, а в целом к приему наркотиков он относился очень плохо.
Гейлен Грандстафф уже год сидит в СИЗО-5 «Водник» на общем режиме, и ему грозит до двадцати лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Сидя в июне-июле в «Воднике», я слышал об этом американце. Он сидел на общем режиме, 19 человек в 414-й камере, в ужасных условиях с настоящими преступниками, и его уже дважды избивали в камере.
Я находился в «Воднике» на пятом спецпродоле, где нет двойного перегруза в камерах и насилие практически исключено. Обычно с такой тяжкой статьей, как у Гейлена, держат на спецпродоле. Очевидно, что ему захотели усложнить жизнь, поместив его в эту дикую среду. Как утверждает Гейлен Грандстафф, оперативники требовали от него отказаться от американского гражданства в обмен на смягчение наказания, но он не согласился. Впоследствии его перевели в СИЗО-3 «Красная пресня», куда он вернется после больницы.
Сразу после задержания ему предложили порвать американский паспорт в обмен на свободу, впоследствии это предложение было повторено после уже длительного нахождения в тюрьме. Если бы Гейлен подошел к этому предложению более прагматично, без эмоций, то скорее всего был бы уже на свободе давным-давно. Правда, не мне поучать его: я тоже поддался эмоциям, не рассчитал свои силы, попер против полигона «Лесная», пошел на выборы, опубликовал видеообращение – сам себе проложил путь в тюрьму, не послушав «больших» людей.
Зато когда я слышу истории, как у Гейлена Грандстаффа, то мне становится легче. Ему за посылку стоимостью 11 тысяч рублей – 20 лет колонии, а мне после таких «косяков» примерно в половину меньше.
В нашей камере телевизор всегда включен на пятый канал в бесшумном режиме, где круглосуточно стоит время на экране и температура воздуха. По этому каналу почти круглосуточно идут сериалы про доблестных следователей и оперов, которые добывают улики, зачастую с риском для жизни, применяя при этом блестящий интеллект. Уж мне-то очень хорошо известно, да и моим соседям, что то, что показывают в российских фильмах, даже близко не соответствует реальной действительности. Нет никаких погонь, перестрелок, длительного сбора улик, дедуктивных методов расследования, моральный страданий дознавателя, злодеев-преступников и прочих киношных сказок.
Первое, чем занято большинство силовиков, начиная от участковых и заканчивая генералами, это поиском заработка денег.
Если взять случай с американцем Грандстаффом, то всем известно, что торговля наркотиками происходит под покровительством Наркоконтроля и курирующих его структур, а не организованной преступности. Причем контроль тотальный, ни одна самая мелкая точка не работает без их «прикрытия». Ни одна доходная сфера не обходится без «курирования» силовиков.
Например, перевозка сыпучих грузов таких, как щебенка, песок, гравий, полностью курируется сотрудниками ГИБДД. Самосвалы, перевозящие инертные материалы без перегруза, не могут конкурировать с машинами гаишников, везущих двойную массу, вместо разрешенной. Практически в каждом городе России парк самосвалов принадлежит сотрудникам ГИБДД.
Хочу оговориться, что есть и меньшинство офицеров, похожих на киногероев, особенно в ФСБ, для которых честь, Родина, справедливость не пустой звук, хоть они и понимают, какой ужас происходит в нашей правоохранительной системе. Я бы назвал их «белыми воронами». Никаких поисков улик и длительных размышлений по раскрытию преступных схем не существует в нынешней жизни. Все делается безобразно просто. Все оперативно-розыскные дела, аналитические справки и прочие доказательства, ложащиеся в уголовное дело, в 90% случаев просто рисуются «на коленке». Никто даже и не пытается придумать сложные формулировки, переписывают под копирку одно и то же. В качестве доказательств используют показания людей, как правило, «замазанных» в этом деле, причем зачастую их сначала сажают (или просто угрожают закрыть), а потом в обмен на показания на «нужного» им человека выпускают из заключения.
Про эту вакханалию знают все участники правоохранительной системы, никто этого не стесняется, а многие даже бравируют этим. Главное, что сделать следователю, чтобы посадить подозреваемого, - это получить «политическое» добро от своего руководства. Попутно он может столкнуться и с дополнительными трудностями, например, у его объекта есть связи в прокуратуре или ФСБ, и они препятствуют следственным действиям. Тогда ему или его начальству надо потрудиться, договориться, дать зеленый свет в обмен на другие услуги с иными фигурантами. С учетом того, что оправдательных приговоров в России практически не бывает, качество сбора доказательств вины упало до неприлично низкого уровня, и когда мы достигнем дна, никому не известно. Тенденция еще большего снижения необходимых требований только возрастает.
Слава Богу, что мои соседи по розовой камере практически не смотрят телевизор. У нас очень много книг, и они читают с утра до вечера, а я пишу свои тюремные новеллы, очень много разговариваю с огромным количеством людей из разных тюрем и колоний. Материала я набрал столько, что хватит на полное собрание сочинений.
Чем хороша больница: здесь заключенные со всех тюрем Москвы и колоний России, несколько сотен человек с разными судьбами и трагическими историями. В основном, люди высокоинтеллектуальные в силу возраста и своих возможностей. Добиться лечения в больнице очень непросто, даже если ты умираешь.
После «Лефортово» здесь я как в раю. У меня получается каждый день менять носки и трусы, как на воле, а футболки стирать через день. Станок в камере, и всегда можно побриться. В «Лефортово» его выдают только на время. Каждый день ты можешь заказывать творог, сметану, рыбу из ресторана и любые вещи из магазина ФГУП «Калужский».
Мои соседи Андрей и Руслан «не гоняют» телевизор, очень доброжелательные и интересные люди. Мне прислали много книг про тюрьмы разных стран мира, художественные и публицистические произведения.
Прогулочные дворики здесь просто огромные: по 20-40 квадратных метров без крыши. Вчера, в субботу, 15 сентября, мы гуляли более двух часов при температуре 22 градуса и безоблачном небе. Я уже прилично загорел и чувствую себя, как на курорте. Самое классное то, что в прогулочных двориках не включают музыку, и это прекрасно. В «Воднике» крутили «Европу Плюс», и ежедневное прослушивание 10-15 одних и тех же хитов, находящихся в ТОПе, начинают выносить мозг, причем ты знаешь даже последовательность песен.
В «Лефортово» после моих жалоб «Европу Плюс» поменяли на радиостанцию «Такси ФМ», там более разнообразная музыка, больше рока, российских песен разных времен. Музыку в прогулочных двориках включают громко, чтобы не было «межкамерного общения», и так происходит во всех тюрьмах.
У меня в больнице диагностировали кучу болезней. После гастроскопии врач из Красногорска нашел у меня открытую язву двенадцатиперстной кишки. Во время голодовки сахар был в норме даже без приема таблеток, а сейчас глюкоза в крови значительно превышает норму. К вечеру сильно отекают голеностопные суставы за счет нарушения обмена веществ. Доктор говорит, что это последствия голодания, белок не усваивается, и происходят отеки ног. В тюрьме у меня сильно ухудшилось зрение, писать без очков я уже не могу. Про свой внешний вид я уж молчу…
Еще одним из непременных атрибутов российской тюрьмы является обслуживающий персонал, который администрация СИЗО набирает из числа осужденных, приговоренных к относительно небольшим срокам. Отношение к хозбандитам, а именно так их называют заключенные, пренебрежительное. Большинство арестантов считает для себя, что это западло. В «Воднике» их вообще называли козлобандой. В «Матросской тишине» хозотряд из 80 человек живет в отдельном блоке №5, в камерах по двенадцать человек, а те, у кого табличка (кто отсидел больше половины), сидят по шесть человек, и в камере есть телевизор и холодильник. У них своя столовая и своя душевая. По территории изолятора хозбандиты передвигаются свободно. Все техобслуживание СИЗО возложено на них: электрики, сантехники, сварщики, монтажники контрольной аппаратуры… Работающие на пищеблоке, называются баландерами. Хозабандиты одеты в черную униформу со смешными кепками, и им разрешается носить часы.
Я считаю, что ничего зазорного в их деятельности нет, мало того, надо обеспечить всех желающих работой, как это делается в Европе. Особенно популярен там труд в поле и на фермах. Я бы сейчас с удовольствием поработал физически на свежем воздухе, уже три месяца моя нога не ступала на зеленую траву.
Как правило, остаться работать в хозотряде соглашаются москвичи несмотря на то, что в столичных тюрьмах добиться УДО значительно сложнее и дороже, чем в колониях. Многие соглашаются на это, чтобы сидеть поближе к дому и семье, а также гарантировано избежать блатного уклада на зонах.
Каждое утро, день и вечер я слушаю приветствие и пожелание приятного аппетита от жизнерадостного баландера Виктора, сидящего по статье 228 УК РФ (наркоторговля). Это самая распространенная статья во всех тюрьмах, в том числе, и среди хозбандитов. Когда у нас переклинило замок в двери камеры, и мы не могли долго зайти, то конвоиры, перепробовав всю свою огромную связку ключей на ремне (прямо как в мультфильмах), провозившихся не менее часа, изрекли:
- Надо звать Артема из хозотряда.
Он пришел и с помощью отвертки и ножа открыл замок за две минуты.
- Ты медвежатник (так называют тех, кто вскрывает сейфы)? – спросил я Артема.
- Нет, получил срок по 228 статье УК, наркотики, - довольно улыбаясь после быстро проделанной работы ответил хозбандит.
Артем, Виктор и Владимир, сопровождавшие из хозотряда, - все они жители Москвы и все сидят за наркотики. От них я узнаю последние бытовые новости централа, блатными движениями хозбандиты не интересуются. Приятно смотреть на их работу и позитивный настрой, особенно на те дела, которые идут на благо заключенных, - раздача баланды, замена постельного белья, разнос заказов из магазина и ресторана…
Продолжение следует…