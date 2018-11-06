Активисты предложили блокировать чайлдфри-сообщества в социальных сетях
Президенту России Владимиру Путину предложили блокировать и штрафовать чайлдфри-сообщества в социальных сетях. В общественном движении «За жизнь!» считают, что такие группы «травят материнство»
Президенту России Владимиру Путину предложили блокировать и штрафовать чайлдфри-сообщества в социальных сетях. В общественном движении «За жизнь!» считают, что такие группы «травят материнство» и прививают ненависть к детям.
Координатор движения «За жизнь!» Сергей Чесноков предложил главе государства внести соответствующие поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Активисты движения считают, что приверженцы чайлдфри публикуют материалы в соцсетях с «травлей» материнства и прививают презрение и ненависть к детям. В этой связи Чесноков попросил признать запрещенной к распространению такого рода информацию, сообщает RT.
Движение предлагает перед блокировкой выносить чайлдфри-сообществам предупреждения с требованием в течение трех месяцев удалить негативные публикации. В случае повторного нарушения, администрация сообщества должна будет удалить запись в течение месяца и выплатить штраф.