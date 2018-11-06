Генпрокуратура не нашла оснований для проверки обращения Виктора Золотова к Алексею Навальному
Генпрокуратура не нашла оснований для проверки видеообращения главы Росгвардии Виктора Золотова к Алексею Навальному, в котором силовик вызвал оппозиционера на дуэль и пообещал «сделать из него отбивную
Генпрокуратура не нашла оснований для проверки видеообращения главы Росгвардии Виктора Золотова к Алексею Навальному, в котором силовик вызвал оппозиционера на дуэль и пообещал сделать из него отбивную. Об этом говорится в ответе ведомства Юрия Чайки на запрос председателя партии «Яблока» Эмилии Слабуновой.
В «Яблоке» ранее усмотрели в действиях главы Росгвардии признаки преступлений, предусмотренных статьями «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенная по мотивам политической ненависти или вражды» и «Превышение должностных полномочий».
Эмилия Слабунова отметила, что поступок Виктора Золотова порочит честь и достоинство офицера и попросила отправить его в отставку.
Председатель «Яблока» отметила, что Генпрокуратура своим нежеланием проводить проверку «покрывает сомнительные действия высших должностных лиц страны».
«Может, Чайка и сам не возражает против такой расправы с оппозиционером?» – отметила Эмилия Слабунова.
Сейчас председатель партии ожидает ответа от президента Владимира Путина на свое обращение по поводу отставки главы Росгвардии.
Напомним, вызов на дуэль Алексея Навального стал ответом Виктора Золотова на расследование Фонда борьбы с коррупцией о закупке продуктов питания для нужд ведомства по завышенным ценам у единственного поставщика.