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06 ноября 00:03

Олимпийский чемпион предложил запретить избирать в Госдуму спортсменов

​Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил против избрания спортсменов депутатами. По мнению Тихонова, каждый должен заниматься своим делом

Фото: visualrian.ru

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил против избрания спортсменов депутатами. По мнению Тихонова, каждый должен заниматься своим делом.

Олимпийский чемпион отметил, что после принятия депутатами законопроекта о «смехотворных штрафах» за употребление допинга нужно запретить спортсменам избираться в Государственную думу.

Александр Тихонов уверен, что в парламенте спортсменам «делать нечего». «Занимайтесь своим делом! Нечего там задницы просиживать. Вас на трибунах не видно никогда и нигде», - заявил известный спортсмен, слова которого приводит «Лента.ру».

Тихонов также припомнил спортсменам-депутатам голосование за повышение пенсионного возраста.

Отметим, что в действующем составе Государственной думы работают бывшие спортсмены Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Александр Карелин, Светлана Журова и Светлана Хоркина. Все они входят в «Единую Россию».

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