Олимпийский чемпион предложил запретить избирать в Госдуму спортсменов
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил против избрания спортсменов депутатами. По мнению Тихонова, каждый должен заниматься своим делом
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил против избрания спортсменов депутатами. По мнению Тихонова, каждый должен заниматься своим делом.
Олимпийский чемпион отметил, что после принятия депутатами законопроекта о «смехотворных штрафах» за употребление допинга нужно запретить спортсменам избираться в Государственную думу.
Александр Тихонов уверен, что в парламенте спортсменам «делать нечего». «Занимайтесь своим делом! Нечего там задницы просиживать. Вас на трибунах не видно никогда и нигде», - заявил известный спортсмен, слова которого приводит «Лента.ру».
Тихонов также припомнил спортсменам-депутатам голосование за повышение пенсионного возраста.
Отметим, что в действующем составе Государственной думы работают бывшие спортсмены Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Александр Карелин, Светлана Журова и Светлана Хоркина. Все они входят в «Единую Россию».