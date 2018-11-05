Дед отбивался как мог, но его задержали, превосходящими силами
Это происходит на вокзале в Мытищах
Наши доблестные полицейские, в ходе спецоперации, все-таки сумели одолеть двух пенсионеров и весьма оригинальным способом, на такелажной тележке, доставить задержанных в отделение. Были задействованы даже сотрудники в штатском.
Как пишут в комментариях на нашем телеканале, фамилия доблестного деда Никольский, а зовут его Евгений, и он – пенсионер, 1937 года рождения. Что он одет в странную форму и просит милостыню на вокзале.
Комментарии разные, кто-то поддерживает деда, кто-то его осуждает, но никто не поддерживает полицию.
Попробуем взглянуть беспристрастно.
Пенсионеры нуждаются в защите государства, и если они просят милостыню в публичном месте, то наверное не от хорошей жизни. Если пенсионер впал в старческий маразм и хорошо известен полиции, то наверное его нужно обследовать и на обследование направить не таким способом, как показано на видео. И дедушка и бабушка, довольно жалко смотрятся на фоне многочисленных, вышколенных стражей порядка, огрызающихся на стариков «по ходу пьесы». Ну, и судя по всему, накипело.
Обратите внимание, что все сотрудники полиции, люди молодые и среди них присутствует девушка. Как я понимаю, молодежь вообще должна с уважением относиться к пожилым людям, а полиция, защищать и оберегать, так как они не в состоянии постоять за себя. Чего правда не скажешь про нашего воинственного деда, и тем не менее.
Вся сцена сопровождается перебранкой и мы не слышим, как то предписывает закон, соблюдения необходимых формальностей, при задержании. Как и не видим посторонних лиц, то есть расчет на то, что все это форменное безобразие, происходит без свидетелей.
И, что совершенно точно, задержанных в отделение доставляют не на похищенной у работников вокзала тележке. Какова кстати ее судьба? Валяется наверное на задворках отдела линейной полиции.
Девушка полицейский разъясняет бабушке, что она сядет в тюрьму, так как нельзя на полицейских нападать. А на стариков, можно?
И всю эту картину глумления над пожилыми, и возможно не совсем адекватными, пожилыми людьми, снимают на сотовые телефоны, молодые и модно одетые люди. Никто не вмешивается в происходящее…
Сегодня вся Россия следит за развитием ситуации в Уфе, за арестом высокопоставленных сотрудников полиции. И в ходе расследования мы еще узнаем много интересных фактов.
Но, как мне кажется, Уфа начинается в Мытищах.