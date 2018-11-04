Военного эксперта Владимира Неелова арестовали за госизмену. Он изучал деятельность ЧВК
Военного эксперта Владимира Неелова арестовали по обвинению в государственной измене. Следствие обвиняет его в передаче за границу сведений с грифом секретно
Военного эксперта Владимира Неелова арестовали по обвинению в государственной измене. Следствие обвиняет его в передаче за границу сведений с грифом секретно. Близкие эксперта предполагают, что уголовное дело может быть связано с тем, что Неелов занимался темой частных военных компаний.
В минувшую субботу Лефортовский суд Москвы арестовал 28-летнего Владимира Неелова на два месяца в связи с выдвинутым против него обвинением в государственной измене. Военный эксперт был задержан в Санкт-Петербурге 25 октября, сообщает «Фонтанка».
По версии следствия, Владимир Неелов передал за границу сведения, составляющие гостайну. Дело эксперта расследуется под грифом «секретно». Сам он своей вины не признает и заявляет, что вообще не понимает, что ему инкриминируют.
Владимир Неелов интересовался деятельностью частных военных компаний, в том числе и ЧВК Вагнер. Он написал несколько научных работ совместно с сапером ЧВК «Вагнера» с псевдонимом Олег Валецкий. По данным «Новой газеты», эксперт также интересовался такими темами, как приватизация военной сферы, контроль над вооружениями и мировой рынок вооружений.
В настоящее время Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы добивается встречи с Владимиром Нееловым в СИЗО «Лефортово». Заместитель главы комиссии Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что у правозащитников есть данные о том, что с арестованным военным экспертом «не все в порядке».