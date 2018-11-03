Интернет-провайдер «Акадо» выложил в открытый доступ данные своих клиентов
В базе оказались имена, адреса и телефоны, как граждан, так и компаний. Среди пострадавших оказались, в том числе крупные банки и государственные структуры
Интернет-провайдер «Акадо» уличили в нарушении закона о защите персональных данных. IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников сообщил, что провайдер выкладывает в общедоступную базу данных Whois личную информацию своих клиентов.
В базе оказались имена, адреса и телефоны, как граждан, так и компаний. Среди пострадавших оказались, в том числе крупные банки и государственные структуры.
Влад Здольников обратился в «Акадо» за разъяснениями и приложил конкретные примеры утечки данных. Через 10 суток компания отчиталась, что удалила персональные данные из открытого доступа, но в реальности «подчистили» только те данные, которые указал Здольников.
На запрос «Медузы» представитель «Акадо» рекомендовал проверить, как исполняют закон о персональных данных другие провайдеры. Издание проверила записи «Ростелекома» и МГТС, но никаких личных данных клиентов в открытом доступе не обнаружила.