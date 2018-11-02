Казус Грудинина
Ответственность кандидатов за ложь избирателям
Российскими законами не предусмотрена уголовная и даже административная ответственность непосредственно за обман кандидатами избирателей во время предвыборной кампании. Тем не менее иногда такая ложь приводит к серьезным правовым последствиям. РАПСИ поднимает вопрос ответственности политиков за недобросовестные отношения с избирателями на примере экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина.
Иск к пенсионерке
Завершая тему ответственности бывшего кандидата перед избирателями, нельзя обойти вниманием вопрос личных взаимоотношений. Грудинин позиционировал себя как заботливого работодателя, обеспечивающего своих сотрудников всем необходимым, включая жилплощадью.
К сожалению, даже эта информация не соответствует действительности. Более того, бывший кандидат не только пренебрегает ответственностью за нарушенные обещания, но и использует все возможные средства, чтобы пресечь обнародование правды о его действиях.
Грудинин еще в августе подал в суд на Лидию Филькину - одну из бывших сотрудниц возглавляемого им «Совхоза им. Ленина». К женщине было приковано внимание во время избирательной кампании: она настаивала, что у её семьи уже несколько лет пытаются отобрать квартиру, полученную во время работы на предприятии.
Как сообщали ранее СМИ, Грудинин пообещал семье Филькиных квартиру после 10-летней отработки на предприятии, но фактически выставил их на улицу незадолго до истечения этого срока. В итоге глава семьи Александр Филькин пережил несколько инсультов, а его жена Лидия, не выдержав давления, попыталась покончить с собой, о чем и рассказала в ходе отведенного ей как доверенному лицу времени на предвыборных дебатах, которые спешно покинул Грудинин.
В иске, по данным источника РАПСИ, заявитель просит взыскать с пенсионерки 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда из-за нелицеприятных и не соответствующих действительности высказываний Филькиной на телепередаче у Владимира Соловьева. Первое заседание по существу назначено на 1 ноября.
Говоря об одной из ипостасей Грудинина – бизнесмене – следует обратить внимание на тот факт, какую сумму он просит взыскать с ответчицы. Безусловно, можно сказать, что эти цифры продиктованы условной оценкой юристов о компенсации якобы причиненного ему вреда.
Однако здесь напрашивается параллель с другим судебным процессом, который инициировал глава «Совхоза им. Ленина». Речь идет об уже проигранном споре Грудинина с ВГТРК о защите чести и достоинства, где заявитель просил обязать ответчика опровергнуть распространенные в передаче «Прямой Эфир» сведения и выплатить ему один рубль в качестве компенсации морального вреда.
В данном случае любопытен выбранный миллионером чисто символический размер компенсации. Получается, что Грудинин, зная о тонкостях компенсации вреда в гражданском процессе и выдвигаемых финансовых требованиях, просит взыскать с пенсионерки солидную для ее дохода сумму - 200 тысяч рублей. Возникает вопрос: на что направлено это судебное разбирательство? Не пытается ли таким образом директор совхоза отомстить Филькиной за получившую широкий резонанс во время выборов историю с ее квартирой?
«Но такого рода иски ничего не несут кроме меркантильной составляющей и определенной мести. Почему? У нас (избирателей – ред.) сложилось впечатление, что Грудинин – достаточно богатый кандидат, и эти небольшие деньги – 200 тысяч рублей – ему погоды не сделают. Значит, он мстит за свое поражение и мстит немножко не по адресу.
Поэтому мне кажется, что это такая очень характерная составляющая одного из кандидатов в президенты, который, по его мнению, незаслуженно их проиграл. Этот иск и его оценка прошедших событий лежат примерно в одной плоскости».