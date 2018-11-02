Ямальский прокурор отделался выговором за утечку секретных документов из ведомства
Прокурор Ямало-Ненецкого АО Александр Герасименко получил выговор от начальства из-за утечки информации с грифом «совершенно секретно». Эксперты считают, что ямальский прокурор «легко отделался», поскольку должен был лишиться должности
Прокурор Ямало-Ненецкого АО Александр Герасименко получил выговор от начальства из-за утечки информации с грифом «совершенно секретно». Эксперты считают, что ямальский прокурор «легко отделался», поскольку должен был лишиться должности.
В сентябре корреспондент «Новой газеты» Ирек Муртазин сообщил, что в редакцию попали секретные документы, копии которых были сняты в прокуратуре одного из российских регионов. Судя по штампу, речь идет о Ямало-Ненецком автономном округе. На документе от 2015 года также стоят подписи заместителя Генпрокурора РФ Виктора Гриня и руководителя прокуратуры ЯНАО Александра Герасименко. В документах речь идет об обеспечении законности проверочных закупок наркотических веществ с разбором конкретных дел, при расследовании которых были допущены нарушения.
Утечка секретных документов из региональной прокуратуры стала поводом для проведения проверки. По итогам внутреннего расследования Александру Герасименко был вынесен выговор.
Экспертов считают, что выговор за утечку секретных документов – это слишком мягкое наказание. Один из собеседников издания ПАСМИ усмотрел в данном случае признаки нарушений уголовной статьи о разглашении гостайны и отметил, что г-н Герасименко должен был лишиться занимаемой должности, а его ведомство – допуска к секретности. Эксперт предполагает, что ямальский прокурор отделался выговором благодаря своим покровителям на самом верху.
Для руководителя прокуратуры ЯНАО это уже не первый выговор в карьере. В 2015 году аналогичное взыскание было наложено на него «за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выразившееся в создании дополнительного административного давления на предпринимателей». Выговор Герасименко получил после жалобы местного предпринимателя Олега Ситникова, чья фирма регулярно проверялась без особого на то основания.
Салехардский суд удовлетворил требования бизнесмена о признании незаконными действий прокурора. Позднее окружной суд это решение отменил из-за того, что на вердикте первого суда отсутствовала подпись судьи, хотя последний заверил, что документ подписал.
Ямальские СМИ припоминают региональному прокурору и подозрения в браконьерстве. Некоторое время назад в интернет попала видеозапись, как вертолет с силовиком летает над заповедником Таймырский. Также в распоряжении журналистов оказалась фотография, на которой Герасименко держит в руках арктического гольца, занесенного в Красную книгу.
Еще один скандал связан с двойным финансированием строительства здания прокуратуры в Салехарде. В 2014 году на эти цели было выделено 95 млн рублей, а через два года – уже 511 млн рублей. В госконтракте от 2014 года указано здание на улице Б. Кнунянца, а контракте от 2016 года – здание на Восточной улице. В реальности же речь идет об одном и том же здании, которое располагается на пересечении указанных улиц.