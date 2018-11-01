Россия ввела санкции против высокопоставленных украинских чиновников
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ответных санкционных мер в отношении Украины. Экономические ограничения вводятся против 322 физических лиц и 68 юридических лиц Украины
Санкции предусматривают заморозку безналичных денежных средств указанных в списке лиц и компаний, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств за пределы России.
Среди прочих под российские санкции попали старший сын президента Украины Петра Порошенко Алексей, лидер партии «Батикьвщина» Юлия Тимошенко, глава МВД Украины Арсен Аваков, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, основателя девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс, посол Украины в США Валерий Чалый, глава Минобороны Степан Полторак и его заместитель Анатолий Петренко, глава Генштаба ВС Украины Виктор Муженко, генеральный прокурор Юрий Луценко, глава СНБО Александр Турчинов.
Российские санкции стали ответом Москвы на решение Петра Порошенко от мая 2018 года о расширении экономических ограничений в отношении Российской Федерации.