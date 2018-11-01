Приставы предложили автоматически списывать штрафы ГИБДД с банковских счетов граждан
Федеральная служба судебных приставов выступила с предложением автоматически списывать автомобильные штрафы. Речь идет о штрафах размером до 3 тысяч рублей
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) выступила с предложением автоматически списывать автомобильные штрафы с банковских счетов нарушителей. Речь идет о штрафах размером до 3 тысяч рублей.
В упрощенном порядке служба предлагает списывать также исполнительский сбор (7% от суммы штрафа, но не менее 1000 рублей).
Глава ФСП Дмитрий Аристов в беседе с «Российской газетой» пояснил, что после вынесения решения о взыскании штрафа нарушителю дадут двое суток на его погашение. После этого в случае неуплаты уже будет начисляться исполнительский сбор, а общую сумму спишут с банковского счета гражданина.
Сейчас автомобильные штрафы передаются судебным приставам через 60 суток после того, как они были выписаны. Кроме того, у должника есть пять дней на добровольную оплату после начала исполнительного производства.
Ранее в службе судебных приставов сообщили, что в скором будущем о наличии задолженностей гражданам будут сообщать с помощью sms-сообщений, а не почтовых уведомлений.