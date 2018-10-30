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Фальшивая диссертация главы Адвокатской палаты
Авторская колонка
30 октября 23:33
Познер Владимир

Советский и российский тележурналист, телеведущий, первый президент Академии российского телевидения

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Не сказал. Потому что стыдно

Я придерживаюсь убеждения, что дело журналиста – обращать внимание общества и власти на проблемы, то есть выполнять своего рода роль сторожевого пса: громко лаять по поводу того, что плохо. Но я также считаю, что когда журналист натыкается на что-то хорошее, вызывающее радость, об этом тоже надо сказать. И я собираюсь это сделать, у меня есть такой пример, который мне очень понравился. Но, к сожалению, другая тема вытеснила это желание, однако я вернусь к нему. А вот тема, которая вытеснила – невеселая.

Ехал я вчера в машине с одним моим французским приятелем. Он знает русский язык, но без деталей. И вот мы едем – и он видит на заднем стекле впереди идущей машины картонку с такой надписью «Можем повторить!». И он спрашивает меня, а что имеется в виду.

Я мог бы сказать ему следующее. Есть такой контингент людей у нас, которые спят и видят, чтобы была война. И они, те, которые не имеют никакого опыта войны, которые вообще ее не испытали, потому что те, кто испытал, они бы прокляли тех, кто так говорит. Так вот они, ссылаясь на прошлую войну, как бы грозят противнику. «Можем повторить!» – то есть готовы снова потерять почти тридцать миллионов человек, готовы на то, чтобы еще десятки миллионов стали калеками, чтобы миллионы детей выросли сиротами или без отцов, чтобы тысячи наших сел и городов были снесены с лица земли, чтобы наша страна была отброшена на несколько десятилетий – все это мы «Можем повторить!». И еще я сказал бы ему, что такое отношение внушают людям некоторые наши политики и некоторые наши журналисты. И что вот эти люди, которые «готовы повторить» – безмозглые, мерзавцы, достойные презрения. Равно как и те, которые грозятся, что мы способны «их» превратить в «радиоактивный пепел», забывая о том, что они то же самое способны сделать с нами.

Я мог бы все это сказать своему французскому приятелю, но не сказал. Потому что стыдно.

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