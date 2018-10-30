Меню
Общество
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой
Общество
30 октября 00:16

Мосгорсуд отменил три решения Басманного суда по делу Александра Шестуна

Московский городской суд удовлетворил ходатайство защиты экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна о признании незаконным решение о возбуждении против него уголовного дела

Фото: ТВ Центр

Московский городской суд удовлетворил ходатайство защиты экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна о признании незаконным решения о возбуждении против него уголовного дела.

Адвокат бывшего чиновника Сергей Малюкин рассказал «Общей Газете», что Мосгорсуд отменил три решения Басманного райсуда при рассмотрении жалоб адвоката Павла Беспалова. Одно из них касается признания районным судом законным возбуждение уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении Александра Шестуна с причинением ущерба государству в размере 62 млн рублей.

В сентябре Александру Шестуну было предъявлено обвинение в новой редакции, из которой исчезла статья о превышении полномочий. Сейчас бывшему подмосковному чиновнику инкриминируют незаконное участие в предпринимательской деятельности, мошенничество в особо крупном размере и отмывание денежных средств.

Мосгоруд также отменил решение Басманного суда о признании законным отказ следователей не допускать к арестованному нотариуса для оформления доверенности на подачу документов в избирком. Напомним, Шестун планировал принять участие в выборах главы Серпуховского района.

Помимо этого суд второй инстанции отменил решение райсуда о признании законным отказ Александру Шестуну в свидании с близкими родственниками в течение первого месяца нахождения в СИЗО.

Согласно решению Мосгорсуда, Басманный райсуд должен заново рассмотреть жалобы защиты Александра Шестуна. Сергей Малюкин назвал данное решение «маленькой победой». Когда состоится повторное рассмотрение жалоб адвоката Беспалова, пока неизвестно. В пятницу суд должен рассмотреть еще одну жалобу защиты Шестуна на непредоставление ответов на ходатайства.

Материалы по теме
Замглавы департамента Минфина задержали за стрельбу из травмата
Курганского депутата приговорили к штрафу в 5 тысяч рублей за избиение соседки
Руководство ФСИН отрицает попытку убийства Александра Шестуна в СИЗО
Сейчас на главной
Горячие новости
Госдума и Совет Федерации не попали под реновацию
Федеральный центр отказался от давней идеи по строительству Парламентского центра за МКАДом и переезда туда Государственной Думы и Совета Федерации. На соответствующий проект наложено вето
Горячие новости
В Москве неизвестные оставили около офиса «Новой газеты» клетки с овцами
Животные были одеты в манишки с надписью «Пресса». Редакция независимого издания обратилась в правоохранительные органы с просьбой помочь вернуть овец их настоящим хозяевам
Горячие новости
Кто так строит?
Центр антикоррупционной политики «Яблока» обратился в прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить торги, касающиеся проведения ремонтных работ на мосту в районе села Осиновка Приморского края. Поводом для обращения стало обрушение автомобильного моста
Авторская колонка
Заметки узника «Матросской тишины»
Рашид Абдуллов перед выходными забеспокоился, что его хотят выписать, боялся, что его отправят в «Лефортово», он, вроде, туда приписан по своему уголовному делу. Как в воду глядел. Вечером в субботу зашел продольный и сказал: «С вещами на выход», в соседнюю камеру 729 с блогером Юрой Корным из «Лефортово». Мы помогли ему донести сумки, обняли его и пожелали как можно дольше задержаться в больнице.
Шестун Александр
регионы
Живущим в стеклянном доме камнями бросаться не следует
В качестве эксперта сегодня выступает С.И. Попов – государственный советник Российской Федерации 2 класса. Экс-председатель комитета по делам национальностей правительства Ставропольского края. Более десяти лет курировавший национальную политику ...
Горячие новости
Чиновники ответят за наводнение
Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении чиновников, чье бездействие привело к гибели людей во время наводнения 25 и 26 октября. Дело заведено против сотрудников администрации Апшеронского района
Горячие новости
В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет
В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Лайнер упал через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. На борту самолета находилось 189 пассажиров и членов экипажа
Горячие новости
Академия управления МВД заказала «шкаф для принтера» за 2 млн рублей
Академия управления МВД разместила на сайте госзакупок заявку на покупку шкафа из элитной древесины стоимостью 2 млн рублей. Заказчик пояснил, что шкаф нужен для принтера
Горячие новости
«Справедливую Россию» позвали на Родину
​Партия «Родина» заявила о готовности объединить силы со «Справедливой Россией» на парламентских выборах. Об этом сообщил лидер партии и депутат Госдумы Алексей Журавлев
Горячие новости
​Уральские чиновники погорели на трубах
Правоохранительные органы Челябинской области возбудили несколько уголовных дел в отношении должностных лиц из Копейска по факту разрушения объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
Горячие новости
Пытки не повод для реформы
Совет безопасности России отказался от проведения реформы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), на которой настаивают общественники в связи с участившимися случаями издевательств над заключенными. В Совбезе считают, что достаточно будет ужесточить надзор над сотрудниками ведомства
Авторская колонка
Весь вечер в шоколаде
Пятидесятипятилетие Владимира Соловьева его родной канал отметил на удивление скромно. Высшая награда нашла героя на передаче, к которой он шел всю жизнь, — «Москва. Кремль. Путин».
Тарощина Слава
Горячие новости
Любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны
Власти Ярославской области заинтересовались сюжетом комедийного сериала «Домашний арест», в котором рассказывается о подозреваемом в коррупции региональном чиновнике.
Горячие новости
Не гречка, так сахар
В России с начала осени значительно выросли оптовые цены на сахар. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года продукт подорожал в 1,5 раза. Розничные цены тоже не отстают – в магазинах стоимость сахара выросла на 17,6%, до 42,7 рубля за килограмм
Горячие новости
«Зенит» одержал победу в матче группового этапа Лиги Европы, а «Спартак» сыграл вничью
Российские клубы провели свои матчи в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Петербургский «Зенит» одержал победу, московский «Спартак» сыграл вничью, а «Краснодар» потерпел поражение
Горячие новости
Скончался актер Николай Караченцов
В Москве скончался известный актер театра и кино Николай Караченцов. Информацию о кончине артиста подтвердили его жена и сын. Причиной смерти стала остановка сердца. Караченцов ушел из жизни в реанимации 62-й московской больницы в Москве рано утром в пятницу, 26 октября
Автодор
ЦКАД – замкнутый круг «Автодора»
Ну, вот и лопнуло у Кремля терпение по поводу этой бесконечной стройки. Владимир Путин распорядился создать оперативный штаб для ликвидации допущенных отставаний по проекту и недопущению роста стоимости в будущем центральной кольцевой автодороги ...
Горячие новости
«Электроцинк»? Давай, до свидания!
Парламент республики Северная Осетия единогласно одобрил обращение с требованием закрыть завод «Электроцинк», расположенный во Владикавказе. Соответствующее обращение было утверждено после стихийного митинга в республиканской столице