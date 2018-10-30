В Москве неизвестные оставили около офиса «Новой газеты» клетки с овцами
Животные были одеты в манишки с надписью «Пресса». Редакция независимого издания обратилась в правоохранительные органы с просьбой помочь вернуть овец их настоящим хозяевам
В Москве неизвестные оставили около здания, в котором располагается редакция «Новой газеты», три клетки с овцами. Животные были одеты в манишки с надписью «Пресса».
Редакция независимого издания обратилась в правоохранительные органы с просьбой помочь вернуть овец их настоящим хозяевам.
Это уже не первая акция неизвестных лиц около редакции «Новой газеты». 18 октября в офис подбросили похоронный венок с угрозами в адрес одного из журналистов. Затем около офиса была найдена корзина с отрезанной головой барана и запиской на этот раз с угрозами в адрес всей редакции.
Журналисты связывают все эти события с публикацией «острых» материалов. «Новая газета» обратилась в полицию с заявлением об угрозах журналистам. Правоохранительные органы начали доследственную проверку по данному факту, о результатах которой пока ничего не сообщалось.