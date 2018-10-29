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29 октября 17:10

Борцы с коррупцией попросили проверить тендеры на ремонт моста в Приморье после его обрушения

Центр антикоррупционной политики «Яблока» обратился в прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить торги, касающиеся проведения ремонтных работ на мосту в районе села Осиновка Приморского края. Поводом для обращения стало обрушение автомобильного моста

Фото: PrimaMedia

Центр антикоррупционной политики «Яблока» обратился в прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить торги, касающиеся проведения ремонтных работ на мосту в районе села Осиновка Приморского края. Поводом для обращения стало обрушение автомобильного моста.

Напомним, 26 октября произошло обрушение автомобильного моста на участке дороги Осиновка – Рудная Пристань. Инцидент произошел, когда по мосту проезжал большегруз. Прицеп фуры откатился назад и придавил легковой автомобиль Mazda Demio, водитель которого от полученных травм погиб.

Борцы с коррупцией отметили, что обрушившейся мост был не так давно отремонтирован. В конце августа 2016 года глава Приморского края объявил чрезвычайную ситуацию регионального характера, которая позволила властям заключить контракты на аварийный ремонт дорог и мостов с единственным поставщиком. Заказчиком работ выступал департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, а контракт был подписан с АО в собственности государства «Примавтодор».

Общая стоимость работ по госконтрактам составила 290 млн рублей. Субподрядчиком работ на 35 млн рублей выступило ООО «Строительная компания Вега».

Антикоррупционный центр «Яблока» выявил нарушения в поведенных торгах. Например, госконтракт на 212 млн рублей от 26 августа 2016 года был опубликован с опозданием на один год, а извещение о закупке не было опубликовано. Борцы с коррупцией уверены, что при проведении ремонтных работ была допущена халатность или воровство, о чем свидетельствует факт обрушения моста.

«Обрушение моста после ремонта дороги в течение всего года означает, что средства были украдены или ремонт вообще не проводился. В том и другом случае должна реагировать прокуратура», ‒ заявил юрист партии Алексей Карнаухов.

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