Заметки узника «Матросской тишины»
Продолжаем публиковать дневники находящегося в СИЗО «Матросская тишина» главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна
О хитросплетениях «системы» и количестве без качества
08.09.2018. «Матросская тишина»
Рашид Абдуллов перед выходными забеспокоился, что его хотят выписать, боялся, что его отправят в «Лефортово», он, вроде, туда приписан по своему уголовному делу. Как в воду глядел. Вечером в субботу зашел продольный и сказал: «С вещами на выход», в соседнюю камеру 729 с блогером Юрой Корным из «Лефортово». Мы помогли ему донести сумки, обняли его и пожелали как можно дольше задержаться в больнице.
Буквально через полчаса к нам завели нового соседа, тоже врача, как и Рашид, Руслана Баширова из шестого спеца «Матросской тишины». Он родился в Узбекистане, Самаркандской области 30 лет назад. По национальности турок-месхетинец. Потом десять лет прожил в Наурском районе Чечни, затем его семья переехала в станицу Курская Ставропольского края, где компактно проживают турки-месхетинцы, и там они осели окончательно.
Баширов окончил Ставропольскую государственную медицинскую академию в 2012 году, а ординатуру по торакальной хирургии в 2014 году. Потом работал в Ставрополе, компании ООО «Развитие ДНК», проводил профосмотры сотрудником компании «Газпром» и работал параллельно дежурным хирургом в краевой больнице имени Семашко. В конце 2016-го Руслан прошел обучение по ортопедии и травматологии и работал в ООО «Ортекс» (ортопедическая сеть) на должности врача-консультанта по подбору ортопедических изделий, в его задачи также входили диагностика и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата. Этот ортопедический центр располагался в Москве возле станции метро «Семеновская», попутно работал в институте имени Склифосовского дежурным торакальным хирургом. Дежурил ночь через две и каждый день работал в «Ортексе»!
Жена Нилюфар работала в частной эндокринологической клинике врачом-анестезиологом, а их трехлетний ребенок ходил в частный детский сад. Семья Башировых снимала однокомнатную квартиру в Южном Бутове.
Однажды к Руслану пришел на прием таджик Бахтияр Махмудов. У Бахтияра было плоскостопие третьей степени, после консультации врача он остался очень довольным и через месяц пришел на повторный прием уже со своей семьей. У его детей была плоско-вальгусная деформация стоп, передающаяся по наследству. Потом Руслан встретил Бахтияра в мечети на Новокузнецкой, куда ходил регулярно. На протяжении двух месяцев во время вечерних молитв Баширов виделся с Махмудовым. Руслан утверждает, что никаких разговоров о поездке в Сирию не было, что любое слово таджика в этом направлении он бы пресек. Руслан – истовый, традиционный мусульманин и согласно классических законов Корана отвергает всякое насилие, а тем более террор. Однако после двухмесячного общения в мечети их задержали и обвинили в терроризме по статье 205 УК РФ.
В декабре 2017 года рано утром десять сотрудников ФСБ задержали Баширова в съемной квартире при трехлетнем сыне Айдыне и жене.
Три месяца находясь в шестом спецблоке «Матросской тишины», Руслан не признавал свою вину. Однако за сто дней своего пребывания за решеткой путем логических размышлений, основанных на статистике обвинительных приговоров суда по статье «терроризм», он понял, что нет смысла кормить адвоката, который обещал развалить уголовное дело. Ко всему прочему семья Башировых не могла себе позволить содержание защитника даже по самым скромным московским расценкам – сто тысяч рублей в месяц.
Руслан благоразумно выбрал единственный путь, ведущий к более короткому сроку, - признание своей вины и заключение особого порядка с судьей. В этом случае процесс проходит почти моментально, в течение трех дней, без адвоката, без свидетелей, без изучения материалов дела. Следователю, судье и прокурору очень удобно, в этом случае отсутствует необходимость доказывать вину, а также нет риска того, что вскроются многочисленные ошибки делопроизводства и сознательные нарушения закона, которые в большом количестве допускает любой следователь.
Статистика судебных дел ужасна – 75% приговоров в России вынесены в особом порядке или по досудебному положению. Эти 75% приговоров не имеют никакого отношения к правосудию, так как в ходе таких процессов судья не исследует доказательств, не выслушивает свидетелей и защитников, даже не пытается установить фактические обстоятельства дела, а просто утверждает своей подписью обвинительное заключение следователя, выполняя роль не судьи - а писаря.
Именно поэтому качество следствия катастрофически падает на глазах. Сложившаяся практика поголовных «добровольных» признаний вызывает у следователей чувство полной бесконтрольности и безнаказанности, ввиду чего они не утруждают себя даже формальным соблюдением норм закона.
Самое страшное, эта беда не беспокоит большинство россиян. Сотни тысяч арестантов занимаются самооговором, знание о 0,1% оправдательных приговоров не дает им никакой надежды на спасение законными, классическими путями. Даже во времена Сталина, в пресловутом 1937 году оправдательных приговоров было 10,5%. К сожалению, наши граждане считают, что это их не коснется, спокойно смотрят, как забирают их соседей, рассуждают, что «дыма без огня не бывает». Именно пассивное отношение общества ведет к деградации правоохранительной системы и полному развалу правосудия как такового, не дает возможности для высоких темпов роста экономики России.
Ежегодное снижение инвестиций в экономику России и увеличивающийся отток капитала из страны происходит прежде всего из-за отсутствия гарантий сохранности как заработанного капитала, так и самого бизнеса. Всем известно, что в России в любой момент к любому предпринимателю - от торговца шаурмой до миллиардера – могут прийти люди в погонах и забрать все. Это, к сожалению, подтверждает статистика. Количество сидящих людей по экономическим преступлениям выросло намного больше, чем по иным видам преступлений, более чем на 20%. По насильственным преступлениям идет небольшое снижение. Понятно, что на уголовниках особо не заработаешь, да и опасность получить заточку в бок никого не привлекает.
Как только люди начнут понимать, что отсутствие правосудия ведет к снижению темпов роста экономики и, как следствие, снижению расходов на здравоохранение, образование, строительство дорог и всего остального, на увеличение пенсионного возраста, наконец, мало того, что бюджетная нагрузка на огромную армию полиции, следователей, прокуроров, судей, ФСБ, Росгвардии и т.д. отбирает деньги налогоплательщиков, только тогда что-то изменится.
В России в МВД работает более миллиона человек. Если сравнить с другими странами, то мы увидим, что по «полицейскости» мы лидируем в мире, к сожалению. Показатель количества полицейских на сто тысяч жителей в России – 623 человека, Индии – 128 человек, Китай – 120, СССР – 200, США – 256, Евросоюз – от 300 до 360. В советское время милиции было в три раза меньше, однако каждый из нас во дворе знал участкового и его мотоцикл «Урал» с коляской желто-синего цвета. Сейчас 99% жителей не знает в лицо своего участкового, а фильм про Анискина смотрится, как фантастика.
Сколько же тратит Россия на армию полицейских? В 2016 году на нужды МВД затрачено: Россия – 1,08 трлн рублей – 1,26% ВВП; США – $ 134 млрд – 0,7% ВВП; Германия – 0,7% ВВП; Франция – 0,9% ВВП.
Кроме МВД в России еще существует: Росгвардия — 400 000 человек; МЧС - 289 000 человек; ФСИН – 295 000 человек; ФСБ и погранслужба – 200 000 человек; Таможенная служба – 70 000 человек; Следственный комитет и прокуратура – 70 000 человек; Наркоконтроль – 34 000 человек; ФМС – 35 000 человек.
Мы не берем армию, налоговую полицию, судейский корпус, ФСО, ФАПСИ. Даже в таком неполном виде численность сотрудников силовых ведомств – более 2,6 миллиона человек.
В России, где занятость составляет 60 миллионов человек, доля силовиков – 4,5%, что в 6,5 раз превышает долю развитых стран. В нашей стране количество силовиков равно числу людей, работающих в здравоохранении, а вот в США показатели занятых в здравоохранении превышают численность силовиков в 14 раз.
За последние 15 лет силовые ведомства увеличили свой штат более, чем вдвое, финансирование выросло в шесть раз, и это при том, что количество трудоспособных граждан снижается.
Силовые органы в нашей стране превратились в могущественную, богатейшую корпорацию, тормозящую экономический рост страны.
Сейчас, я думаю, самое время привести в пример человека, который уловил конъюнктуру правоохранительной системы и прекрасно лавирует даже в этих непростых условиях.
На днях в адвокатских кабинетах, обсуждая уголовное дело со своим защитником Андреем Гривцовым, я увидел мужчину средних лет, немного полноватого, с аккуратной бородкой, по-хозяйски ходящего из кабинета в кабинет, что не положено по закону. Его лицо показалось мне знакомым, и я спросил у Андрея, не узнает ли он этого человека.
- Это же Дионисий Золотов, он же Денис Тумаркин! – воскликнул Гривцов.
Я много слышал о Дионисии в «Воднике», где он сидел ранее, еще до «Матросской тишины». После «Лефортово» Золотова этапировали в СИЗО-5, где его разместили в комфортной камере без видеонаблюдения, с телефонами, спиртным и прочими радостями жизни. Сидельцы мне рассказывали, что он свободно перемещался по тюрьме, причем не только по камерам общего режима, но и в «хатах» спецпродолов. Этого не могли себе позволить даже смотрящие по «Воднику» - ингуш Мага и впоследствии Башир.
Как и на «Матроске», в СИЗО-5 он не вылезал из адвокатских кабинетов, где еще проходят и следственные действия. Это не «Лефортово», где контакты исключены. В «Воднике», в холле собиралось до тридцати-сорока человек, ожидая встречу и обсуждая все последние новости изолятора.
Дионисий ежедневно контактировал со служащими оперчасти и решал все свои насущные вопросы, причем делал это демонстративно, показывая арестантам мощь своего влияния на руководство СИЗО.
В начале июля 2017 года в камеру к Дионисию Золотову перевели исполнительного директора Роскосмоса по контролю качества Владимира Евдокимова. Золотову-Тумаркину потребовалось немного времени для обаяния топ-менеджера, и довольно скоро жена Ракитина Валентина передала Дионисию восемьдесят миллионов рублей, заложив их в ячейку камеры хранения на Казанском вокзале. Через неделю рано утром соседи нашли Евдокимова мертвым в туалете камеры. Как рассказывают, в заднем проходе у него была вилка, а вены изрезаны пластмассовым ножом достаточно неглубоко, но времени прошло много, и он скончался от большой потери крови.
Двое моих сокамерников видели и общались в коридорах со многими соседями Евдокимова, и их выводы не совпадают с мнением Следственного комитета о том, что это было самоубийство.
Валентина Ракитина обратилась в управление «М» ФСБ по поводу хищения у нее восьмидесяти миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело ГСУ СКР по Москве против Дионисия Золотова (Тумаркина) и его адвоката Александра Малофеева. Из «Водника» их перевели в Кремлевский централ – СИЗО 99/1 «Матросской тишины», который курирует тоже управление «М» ФСБ.
В «Воднике» зачистили весь руководящий аппарат, начальник СИЗО-5 был уволен, возбуждены уголовные дела против сотрудников оперчасти.
Из спецблока 99/1 Золотова перевели вскоре в камеры «Матросской тишины», и вот сейчас он опять свободно рассекает по изолятору.
За короткое время нахождения в «Матросской тишине» он уже успел посадить члена ОНК Дениса Набиуллина, познакомив его в больнице СИЗО с банкиром Ильдаром Клеблеевым и договорившись о сумме пятьсот тысяч долларов США за медицинское освидетельствование с заключением о невозможности содержания под стражей. Разумеется, при передаче денег в кафе «Гранд Кофемания» член ОНК Набиуллин был задержан и помещен в «Матросскую тишину» рядом с Золотовым и Клеблеевым.
Зампредседателя ОНК Москвы Еве Меркачевой, пожалуй, самому опытному и известному правозащитнику комиссии, не понравилась операция Золотова в отношении ее коллеги, и она опубликовала разгромную статью сразу после посещения вип-камеры Дионисия и других привилегированных заключенных. Ее публикация вызвала огромный резонанс, последовали масштабные проверки СИЗО, по результатам которых руководство «Матросской тишины» было уволено, а сидельцев из вип-камер переместили в тубунар.
Когда я содержался еще в «Воднике», в начале июля 2018 года Мещанский суд приговорил Золотова (Тумаркина) к 3,5 года лишения свободы. Мало того, ему дали общий режим, что позволит срок в тюрьме пересчитать, как год за полтора, и теперь он может хоть сегодня выйти на свободу по УДО.
В «Воднике» все сидельцы были возмущены таким мягким приговором, ведь после смерти топ-менеджера Роскосмоса пострадали не только служащие ФСИН, но и сами заключенные: все камеры перевернули вверх дном и сильно ужесточили режим в тюрьме.
История похождений Тумаркина-Золотова весьма показательна и демонстрирует нам модель поведения, как в условиях современной России можно выбраться из тюрьмы за короткий срок, при этом еще и заработав.
Начал он ещё в 2001 году - «бомбил» фуры с таможенных складов. Обманным путем перевозил дальнобойщиков с грузом и перегружался на свои склады, получил три года, а через год уже освободился из Удмуртской колонии и снял судимость.
В 2007 году Тумаркин умудрился получить с руководства строительной компании «ДКН» 40 миллионов рублей за прекращение уголовного преследования. После обращения предпринимателя в ДСБ МВД и первых арестов Тумаркин-Золотов скрылся в Израиле.
В начале 2013 года Дионисий, предварительно договорившись со следователями на досудебное соглашение, вернулся в Москву, где сразу был задержан. В Никулинском суде Москвы Тумаркин-Золотов признал свою вину и получил три года условно, продолжив заниматься «решением вопросов». Дионисий «кинул» немецкого предпринимателя Юрия Судгаймера, владельца кировских деревоперерабатывающих предприятий на десять миллионов долларов. Немец обратился в следственный комитет, но возбудить дело против Тумаркина-Золотова не удалось. Зато через два года Судгаймер стал ключевым свидетелем в деле Никиты Белых.
Затем Дионисий «развел» на 150 миллионов рублей застройщика, возводящего многоквартирный жилой дом в Сергиевом Посаде Виктора Круликовского.
В 2014 году Дионисий был задержан УСБ ФСБ и помещен в «Лефортово». Опера 3-й службы УСБ ФСБ требовали от него показаний на начальника УВД по ЗАО генерала Владимира Рожкова, и он согласился с условием подписания досудебного соглашения с Генпрокуратурой. Вследствие этого скандала был уволен начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин.
По досудебке Тверской суд приговорил Тумаркина-Золотова к шести годам колонии. За эпизод же хищения 150 миллионов рублей у строителя из Сергиева Посада Виктора Круликовского Никулинский суд приговорил Дионисия к шести месяцам колонии.
Завершая рассказ о похождениях Дионисия Золотова в качестве вывода позволю себе процитировать финал прекрасной статьи Андрея Сухотина, спецкора «Новой газеты», которую мы зачитали до дыр в июле 2018 года в «Воднике»:
«Вот, собственно, и все. Бывший адвокат Тумаркин (Золотов) продемонстрировал всем правоведам, как надо эффективно защищать собственные права. Не ссориться со следователями, не привлекать прессу и правозащитников (разве что к уголовной ответственности), не объявлять голодовку, не жаловаться в ЕСПЧ и не писать президенту… (Это, кстати, полный набор моих действий – прим. автора)
Начав однажды сотрудничать с системой, Тумаркин (Золотов) не просто стал ее неотъемлемой частью — на собственном примере он показал, как с ней сосуществовать».
Продолжение следует…