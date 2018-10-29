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29 октября 12:04

СКР возбудил дело против чиновников из-за гибели людей во время наводнения

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении чиновников, чье бездействие привело к гибели людей во время наводнения 25 и 26 октября. Дело заведено против сотрудников администрации Апшеронского района

Фото: RosRegistr.ru

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении чиновников, чье бездействие привело к гибели людей во время наводнения 25 и 26 октября. Дело заведено против сотрудников администрации Апшеронского района.

Согласно материалам следствия, сотрудники администрации располагали информацией о возможном возникновении чрезвычайной ситуации, но не приняли мер по защите населения. Так, жители Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений не были своевременно оповещены о наводнении, а должностные лица не организовали эвакуацию людей. Халатность чиновников привела к гибели одного мужчины в Хадыженском поселении и гибели двух людей в станице Кабардинской.

Напомним, в результате наводнения в на Кубани в зоне подтопления оказались 2,4 тысячи домов в 29 населенных пунктах. Погибли шесть человек, пострадали 13.

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