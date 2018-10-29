Академия управления МВД заказала «шкаф для принтера» за 2 млн рублей
Академия управления МВД разместила на сайте госзакупок заявку на покупку шкафа из элитной древесины стоимостью 2 млн рублей. Заказчик пояснил, что шкаф нужен для принтера
Академия управления МВД разместила на сайте госзакупок заявку на покупку шкафа из элитной древесины стоимостью 2 млн рублей. Заказчик пояснил, что шкаф нужен для принтера.
Всего Академия управления МВД заказала мебели на 11 млн рублей. Среди лотов есть шкаф за 2 млн рублей, который обязательно должен быть выполнен из дерева элитной породы. На закупку обратил внимание московский штаб оппозиционера Алексея Навального. Материалы по закупке борцы с коррупцией направили в столичную прокуратуру.
Координатор штаба Олег Степанов попробовал узнать у ответственных за закупки лиц в подведомственном учреждении, зачем им необходим шкаф за 2 млн рублей. Ответственные за госзакупки лица ответили, что шкаф из элитных сортов дуба подведомственной организации необходим для того, чтобы установить в нем принтер.
Еще одно странное обоснование миллионной закупки связано с требованиями пожарной безопасности. «В представлении сотрудников академии сопротивляемость элитных сортов дуба огню куда выше, чем у такого дешевого материала, как МДФ», - иронизирует Олег Степанов.
Третье объяснение связано с необходимостью поместить в шкаф помимо принтера солидную ведомственную библиотеку. В Академии считают, что дешевая мебель не сможет выдержать вес всех книг, поэтому пришлось бы закупить несколько шкафов. А это создало бы уже дополнительную нагрузку на деревянные перекрытия здания академии, построенного в первой половине 20-го века.
«Если чиновник дает многостраничную отписку, погрузнув в деталях, он хочет уйти от сути. А суть проста: сотрудники академии хотят купить элитную мебель по завышенным ценам», - отметил Олег Степанов.