Копейских чиновников обвинили в разрушении объектов ЖКХ и краже труб
Правоохранительные органы Челябинской области возбудили несколько уголовных дел в отношении должностных лиц из Копейска по факту разрушения объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
Правоохранительные органы Челябинской области возбудили несколько уголовных дел в отношении должностных лиц из Копейска по факту разрушения объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. Ущерб от действий чиновников оценили в 10 млн рублей.
Согласно материалам следствия, высокопоставленные сотрудники муниципальных предприятий и чиновники из городской администрации похищали трубы на теплосетях Копейска. Чтобы скрыть следы хищений злоумышленники разрушали объекты жилищно-коммунального хозяйства.
Ворованные трубы госслужащие продавали, а вырученные средства тратили по своему усмотрению.
Подозреваемые в хищении труб чиновники после задержания были отпущены под подписку о невыезде. Имена фигурантов уголовного дела не сообщаются.