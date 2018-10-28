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Общество
28 октября 07:08

Копейских чиновников обвинили в разрушении объектов ЖКХ и краже труб

Правоохранительные органы Челябинской области возбудили несколько уголовных дел в отношении должностных лиц из Копейска по факту разрушения объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры

Правоохранительные органы Челябинской области возбудили несколько уголовных дел в отношении должностных лиц из Копейска по факту разрушения объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. Ущерб от действий чиновников оценили в 10 млн рублей.

Согласно материалам следствия, высокопоставленные сотрудники муниципальных предприятий и чиновники из городской администрации похищали трубы на теплосетях Копейска. Чтобы скрыть следы хищений злоумышленники разрушали объекты жилищно-коммунального хозяйства.

Ворованные трубы госслужащие продавали, а вырученные средства тратили по своему усмотрению.

Подозреваемые в хищении труб чиновники после задержания были отпущены под подписку о невыезде. Имена фигурантов уголовного дела не сообщаются.

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