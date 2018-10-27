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27 октября 01:30

Совбез отказался от идеи реформирования ФСИН и передачи ее полномочий в МВД

Совет безопасности России отказался от проведения реформы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), на которой настаивают общественники в связи с участившимися случаями издевательств над заключенными. В Совбезе считают, что достаточно будет ужесточить надзор над сотрудниками ведомства

Фото: topblognews.ru

Совет безопасности России отказался от проведения реформы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), на которой настаивают общественники в связи с участившимися случаями издевательств над заключенными. В Совбезе считают, что достаточно будет ужесточить надзор над сотрудниками ведомства.

Участники последнего заседания Совбеза отказались передавать полномочия ФСИН Министерству внутренних дел (МВД). Было принято решение сохранить действующую структуру, но усилить контроль за работой сотрудников службы, сообщает «Новая газета».

Вопрос о реформе ФСИН был поднят на фоне очередного громкого скандала с издевательствами над заключенными, который разгорелся после публикации видеозаписи пыток в ярославской исправительной колонии №1.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ярославского управления ФСИН, а Генпрокуратура и ФСБ начали проверки в региональных управлениях ведомства. Одновременно с этим следственные органы проводят проверки по жалобам арестантов на пытки.

До этого вопрос о реформировании ФСИН поднимался в 2016 году после скандала и издевательствами над политзаключенным Ильдаром Дадиным в сегежской колонии (республика Карелия). Оппозиционер подробно описал пытки и обвинил начальника ИК-7 Сергея Коссиева в угрозе убийством. В связи с широким общественным резонансом Дадин был переведен в другое исправительное учреждение, а затем освобожден. Коссиев уволился с занимаемой должности по собственному желанию.

В августе 2018 года в отношении Сергея Коссиева было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Ему инкриминируют использование заключенных для тяжелой физической работы.

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