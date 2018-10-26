Правительство одобрило законопроект об уголовной ответственности за бегство с места ДТП
Российское правительство одобрило законопроекты, которые ужесточают ответственность автомобилистов за бегство в места дорожно-транспортного происшествия
Российское правительство одобрило законопроекты, которые ужесточают ответственность автомобилистов за бегство в места дорожно-транспортного происшествия. В ближайшее время законопроекты будут внесены на рассмотрение Госдумы РФ.
МВД России предложило внести поправки в статью 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», которые вводят уголовную ответственность для водителей за оставление места ДТП с тяжкими последствиями. Под тяжкими последствиями понимается смерть человека или причинение ему серьезных травм.
Фактически сбежавшие с места ДТП водители будут приравниваться к водителям, спровоцировавшим аварию в состоянии алкогольного опьянения. Наказание для обеих категорий нарушителей составит до 5-7 лет лишения свободы.
Действующее законодательство предусматривает за бегство с места ДТП наказание в виде лишения водительских прав или 15 суток административного ареста.