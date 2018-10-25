Депутат от «Единой России» предложила ввести «налог на огород»
Российские власти предложили ввести налог для владельцев личных подсобных хозяйств. В случае одобрения данной инициативы россияне не смогут продать излишки урожая со своих огородов без специального патента
Российские власти предложили ввести налог для владельцев личных подсобных хозяйств. В случае одобрения данной инициативы россияне не смогут продать излишки урожая со своих огородов без специального патента.
Законопроект о «налоге на огород» внесла на рассмотрение Госдумы депутат от «Единой России» Светлана Максимова. Парламентарий считает, что владельцев личных подсобных хозяйств нужно приравнять к фермерам и обязать их покупать патенты на сельскохозяйственную деятельность. Срок действия «налоговых патентов» будет варьироваться от месяца до года.
Светлана Максимова считает, что патент на сельскохозяйственную деятельность позволит гражданам легально продавать молочную, мясную и растительную продукцию, выращенную на собственных дачных и огородных участках, на прилавках магазинов и торговых сетей, сообщают «Новые известия».
Народная избранница отметила, что ведение хозяйства на собственных участках фактически является предпринимательской деятельностью, которая по закону должна быть легализована.
Пока в проекте закона прописан принцип добровольности при покупке патента, но в процессе обсуждения документа данная норма может стать обязательной.
Экономисты подчитали, что стоимость патента на сельскохозяйственную деятельность на месяц может составить около 4 тысяч рублей, а на год – около 50 тысяч рублей. Таким образом, после вступления законопроекта в силу пожилые граждане больше не смогут подзаработать продажей овощей, фруктов и зелени со своих огородов на рынке или около железнодорожных станций.