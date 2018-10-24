Российские власти передумали отменять штраф за отсутствие знака «Шипы»
Штрафы для автомобилистов за отсутствие знака «Шипованная резина» продолжают действовать, не смотря на то, что весной руководство МВД предлагало отменить обязательное использование этого знака
Российские власти так и не отменили штрафы для автомобилистов за отсутствие знака «Шипы» (шипованная резина). Минувшей весной руководство МВД предлагало отменить обязательное использование этого знака, поскольку динамические характеристики движения определяются другими факторами.
В мае МВД России выступило с предложением отменить наказание для водителей за отсутствие знака «Шипы» (штраф 500 рублей и запрет на дальнейшее движение – ред.). В ведомстве отметили, что динамика движения транспортного средства определяется не наличием знака на стекле, а его конструкцией и наличием современных электронных систем, способствующих торможению.
Однако законопроект об отмене обязательной наклейки «Шипы» в настоящее время все еще находится на стадии обсуждения. Таким образом, водителей по-прежнему будут штрафовать за использование шипованной резины без предупреждающего об этом знака на заднем стекле автомобиля.