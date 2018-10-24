Чиновникам разрешат принимать подарки только в виде цветов и полиграфической продукции
В рамках повышения эффективности борьбы с коррупцией подготовлен законопроект который устанавливает перечень допустимых подарков для государственных служащих
Комиссия по законопроектной деятельности при российском правительстве одобрила законопроект, который устанавливает перечень допустимых подарков для государственных служащих. Законопроект подготовлен в рамках повышения эффективности борьбы с коррупцией.
Согласно действующему законодательству, чиновники могут получать подарки стоимостью не выше 3 тысяч рублей (более дорогие подарки признаются собственностью государства). Новый законопроект предлагает признать данную норму старевшей.
Законопроект отменяет ограничения по стоимости подарков для госслужащих, но устанавливает перечень разрешенных презентов. В частности, чиновникам разрешат принимать в дар только цветы и полиграфическую продукцию с логотипом госоргана, органа местного самоуправления, организации.
При получении подарка не из утвержденного списка служащий обязан сообщить об этом руководству.