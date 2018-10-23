ЕСПЧ обязал российские власти выплатить семьям похищенных в Чечне людей 1,5 млн евро
Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсации родственникам похищенных в Чечне людей. Суд рассматривал дела о похищениях в период с 2001 по 2005 гг.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить более 1,5 млн евро в качестве компенсации родственникам похищенных в Чечне людей. Суд рассматривал дела о похищениях, совершенных в период с 2001 по 2005 гг.
В Страсбургский суд обратились родственники 22 двух пропавших жителей Чеченской республики. В жалобах указывается, что большинство их них бесследно пропали после визита к ним домой лиц «в камуфлированной форме» на БТР.
В Минюсте России заявили, что истцы не предоставили достаточных доказательств того, что к похищениям причастны федеральные войска или другие представители государства.
Тем не мене, ЕСПЧ постановил, что во всех случаях были нарушены несколько статьей Конвенции о защите прав человека: о запрет пыток, о праве на свободу и о праве на судебную защиту.