Осужденным за пьяное вождение автомобилистам упростили процедуру возвращения прав
Правительство упростило процедуру возвращения водительских прав, изъятых за грубые нарушения правил дорожного движения, в том числе и езду в состоянии алкогольного опьянения. На возврат прав по «упрощенке» могут рассчитывать даже водители, привлеченные к уголовной ответственности
Правительство упростило процедуру возвращения водительских прав, изъятых за грубые нарушения правил дорожного движения, в том числе и езду в состоянии алкогольного опьянения. На возврат прав по «упрощенке» могут рассчитывать даже водители, привлеченные к уголовной ответственности. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков связал решение правительства с позицией Управделами президента по данному вопросу.
Прежние правила предполагали, что для возвращения водительских прав автомобилист, привлеченный к уголовной ответственности, должен был представить в Госавтоинспекцию справку от врача, которая подтверждает отсутствие противопоказаний к вождению, а также квитанции об оплате всех долгов по штрафам. По решению правительства, теперь эти документы предъявлять не нужно. В силе осталось только требование о сдаче теоретической части экзамена на знание ПДД, сообщает «КоммерсантЪ».
При этом водителей, которых лишили прав за административные правонарушения, по-прежнему обяжут представлять медицинскую справку и подтверждение об оплате всех штрафов.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с «Ъ» заявил, что правила возврата прав для лишенных за пьяное вождение были упрощены из-за позиции главного правого управления (ГПУ) президента. Парламентарий отметил, что норма о предоставлении медсправки исчезла на стадии согласования документа различными ведомствами.
«В результате жизнь для самых опасных бывших уголовников упростилась, а для тех, кто был наказан по более мягким статьям административного кодекса процедуры остались прежними. Это крайне нелогично», - отметил Лысаков.