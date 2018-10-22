Правозащитники попросили президента определиться, осуждает он репрессии или поддерживает
Правозащитники напомнили, что ранее Владимир Путин назвал политические репрессии советских времен трагедией для всего российского народа, однако на праздновании столетия со дня основания ФСБ (ранее ВЧК, НКВД и КГБ) директор организации Александр Бортников фактически оправдал массовый террор
Российские правозащитники написали открытое письмо на имя президента Владимира Путина, в котором осудили незаконное противодействие властей новой волне молодежных протестов. Обращение к главе государства связано с отказом мэрии Москвы согласовать акцию в поддержку фигурантов сфабрикованных экстремистских дел «Сети» и «Нового величия».
Родители обвиняемых в экстремизме дел «Сети» и «Нового Величия» планировали провести акцию против политических репрессий 28 октября в виде шествия от Мясницкой улице до здания ФСБ России. Мэрия столицы предложила перенести акцию в Люблино, однако организаторы отказались.
В этой связи ведущие правозащитники страны, среди которых Людмила Алексеева, Лев Пономарев, Валерий Борщев, Сергей Ковалев и Светлана Ганнушкина, напомнили властям, что родители фигурантов дел «Сети» и «Нового величия» действуют строго по закону и надеются, что компромисс по проведению акции будет достигнут. В противном случае они все равно могут выйти на Лубянскую площадь и провести акцию в формате народного схода или прогулки без плакатов и лозунгов.
Правозащитники также указали, что «родительский марш» по дате проведения приближен к традиционной общественной акции центра «Мемориал» «Возвращение имен» на Лубянской площади около Соловецкого камня. В согласовании этой акции у организаторов также возникли трудности.
«Если акции, намеченные на 28 и 29 октября в районе Лубянской площади, не будут согласованы, если люди, вышедшие на них, будут задерживаться полицией, то это будет означать, что провозглашенная преемственность ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ продолжает осуществляться. И 30 октября станет не только днем поминовения жертв политических репрессий советского периода, но и днем борьбы с современными политическими репрессиями», - говорится в письме, поступившем в редакцию «Общей газеты».
Правозащитники напомнили, что ранее Владимир Путин назвал политические репрессии советских времен трагедией для всего российского народа, однако на праздновании столетия со дня основания ФСБ (ранее ВЧК, НКВД и КГБ) директор организации Александр Бортников «фактически оправдал массовый террор советских карательных органов». Авторы письма попросили президента определиться, поддерживает он политические репрессии или нет.
Напомним, в уголовном деле экстремистской организации «Новое величие» фигурируют 10 молодых людей. Все они находятся в СИЗО, кроме Марии Дубовик и Анны Павликовой (ей на момент ареста было 17 лет), которых отпустили под домашний арест под давлением правозащитников. По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России после государственного переворота. Защита обвиняемых называет данное дело сфабрикованным. По их данным, организацию с экстремистским уставом создал штатный сотрудник ФСБ, вовлек к участию в организации группу молодых людей, а затем дал против них показания.
Фигурантов дела «Сети» обвиняют в подготовке государственного переворота, мятежей и терактов. Им предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе.