Папу Римского пригласили в Москву для повышения международного статуса главы РПЦ
РПЦ пригласила в Москву главу Римско-Католической церкви. Приезд Папы Римского Франциска на фоне раскола РПЦ с Константинопольским патриархатом может укрепить высокий статус Московского патриархата
Русская православная церковь (РПЦ) пригласила в Москву главу Римско-Католической церкви. Приезд Папы Римского Франциска на фоне раскола РПЦ с Константинопольским патриархатом может укрепить высокий статус Московского патриархата.
Telegram-канал «Незыгарь» сообщает, что интерес РПЦ в визите Папы Римского глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Иларион обсудил на встрече с главой Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом в Ватикане.
Одновременно с этим глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что пока вопрос о приезде Папы Римского в Москву на повестке дня не стоит
Первая в истории встреча главы Русской православной церкви и главы Римско-католической церкви произошла в феврале 2016 года на Кубе.
Напомним, 15 октября РПЦ объявила о прекращении церковных отношений с Константинопольским патриархатом после того, как тот отменил действие указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.