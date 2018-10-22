«В следующий раз пройду мимо»
Заступившись за слабого, защитив его от хулигана или грабителя, героем ты становишься только в глазах простых людей. По мнению закона – ты сам преступник и место тебе на скамье подсудимых
Быть героем – невыгодно для кошелька
Житель города Клинцы Брянской области Леонид Щепель в середине августа этого года буквально вырвал из лап обезумевшего пьяного хулигана 88-летнюю бабульку. И за это получил не грамоту за активную жизненную позицию – а… штраф.
Дело было так. Музыкант и преподаватель ОБЖ Леонид Щепель услышал крики во дворе своего дома, выбежал и увидел, как пьяный мужик избивает крохотную старушку. Потом выяснится, что 32-летний местный житель Сергей Кравченко спьяну перепутал чужое жилище со своим, а открывшую ему дверь 88-летнюю бабушку стал выгонять из ее же квартиры, попутно избивая.
У пожилой женщины оказались сломаны ребра, выбиты зубы, кроме того у нее диагностировали травму головы. Подбежавший Леонид угомонил хулигана несколькими ударами кулака и вызвал полицию, и «скорую» для старушки.
Кравченко взяли под стражу, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений). Однако, и сам арестованный хулиган подал заявление о причинении ему побоев Леонидом Щевелем. И пока следствие по Марченко еще только идет, со спасителем старушки правосудие вопрос решило быстро.
Спустя месяц после происшествия заступник получил на руки протокол об административном правонарушении за нанесение побоев. Об этом Леонид сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Мужчине, который навестил пострадавшую бабушку и убедился, что она почти выздоровела, грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей. «Вот так, спас человека – положи в кассу. Но и бог с ним. Жизнь-то дороже! Если бы знал, что так наградят, то все равно бы поступил также, не сомневаясь», – написал Леонид Щепел у себя на странице.
Общественный резонанс спас от тюрьмы
Однако, не все, кто кого-то спас или выручил, готовы повторить свой подвиг. Особенно после отношений с российской фемидой. В мае прошлого года в Новосибирске случилась история, которая потом прогремела на всю страну.
В центре города у всех на глазах два пьяных амбала пристали к молодой парочке – принялись лапать девушки и пинать юношу. Увидев это, за них заступился местный бизнесмен Дмитрий Морковин.
Уличная камера зафиксировала, как после короткой перепалки с хулиганами заступник бьет одного из них в лицо и тот падает. На этом ситуация исчерпана – второй хулиган судьбу испытывать против рослого Дмитрия не стал, парень с девушкой спасителя поблагодарили и ушли. И сам Дмитрий тоже пошел по своим делам.
Казалось бы, на этом все. Однако, очень скоро в отношении Морковина возбудили уголовное делостатье 111 УК РФ«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Судебная перспектива – до 8 лет лишения свободы. Тот самый хулиган, рухнувший на асфальт после удара Дмитрия, некий Павел Алин, оказался в больнице с множественными переломами основания черепа. В итоге заступившийся за незнакомую пару новосибирец попал под следствие.
Эта история широко освещалась в соцсетях. Люди писали в его поддержку и собирали петицию в его защиту. Конечно, многое в пользу Дмитрия могли бы решить показания тех самых юноши и девушки – но они как в воду канули.
К счастью, то ли следователи на самом деле разобрались – что почем, то ли чуть ли не единственный спаситель в таких историях – громкий общественный резонанс сработал, но в суд дело Дмитрия ушло уже по более мягкой 118-й статье УК РФ – «Причинение тяжкого вреда по неосторожности». Наказание по ней – до полугода ареста или штраф до 80 тысяч рублей.
То есть, все равно, даже когда сыщики разобрались в том, что Дмитрия не за что сажать надолго в тюрьму, без обвинительного приговора он уйти не мог. Сам бизнесмен потом вспоминал: «Когда вели меня в ИВС, полицейские сказали, что я все правильно сделал – так и нужно было поступить, но по закону теперь все равно придется отвечать».
Позже, когда его спрашивали – будет ли он и впредь защищать людей на улицах, Дмитрий ответил твердо: «Ни в коем случае. Это дело неблагодарное и дорогое. И с этим надо что-то делать, как-то менять законодательство. Сейчас при нашем законе вмешиваться в уличные конфликты невозможно!»
«В другой раз просто пройду мимо» – говорит Дмитрий, рассказывая о том, что на волне резонанса вокруг его истории ему приходит немало писем из колоний – от людей, получивших сроки за то, что за кого-то заступились.
«Например, один вступился за девушку, которую насиловали, а теперь мотает четырехлетний срок, – резюмирует Морковин. – Вывод один: больше не надо лезть туда, где тебя не должно быть».
Пройти мимо или помочь – вот в чем вопрос
История, случившаяся с Морковиным, мало кого оставила равнодушным. На форумах, в комментариях под новостями и в социальных сетях пользователи интернета делились мнениями, большинство из которых сводилось к тому, что вмешательство в чей-то конфликт сегодня может очень дорого обойтись заступнику.
И в этих спорах рождалось немало вопросов к государству, к правосудию, к следователям, к системе в целом. Почему до сих пор граждане не могут спасать ни себя, ни близких, ни кого-то другого без угрозы для себя со стороны уголовного кодекса? Большинство уголовных дел и судов заканчиваются обвинительными приговорами против тех, кто защищался или защищал. За исключением разве что тех историй, где общественный резонанс просто зашкаливал.
Люди пишут в соцсетях о том, что в историях, подобной новосибирской к ответственности, например, за бездействие стоило бы привлекать сотрудников полиции, которых не оказалось рядом в момент конфликта или чиновников, которые не обеспечивают права и свободы граждан по их защите.
Но вот ведь бывает у нас и по-другому. Весной 2017-го в Екатеринбурге многие горожане стали случайными свидетелями жуткой сцены: пьяный мужик прямо у всех на глазах кидал крохотного мальчугана об асфальт, кидаясь на тех, кто пытался за ребенка заступиться.
Проезжавший мимо велосипедист Руслан Мелиев спешился, подбежал к буяну и одним ударом отправил того в нокдаун. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, а велосипедиста заступника стражи порядка позже разыскали, чтобы… наградить.
По ходу этой истории выяснилось, что 4-летнего кроху избивал собственный отец – Александр Мошкин, и ход расследования по этому делу взял на себя лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Может, благодаря тому, что дело было на «карандаше» у руководства, может, опять же благодаря общественному резонансу, но тупо обвинять Мелиева в рукоприкладстве с последствиями следователи не стали. А, может, просто реально разобрались, кто в это ситуации злодей, а кто хороший парень.
Хотя, скорее, все-таки сработал резонанс. Как писали СМИ со ссылкой на свои источники: «Не исключено, что, если бы дело не получило широкую огласку и им не заинтересовался глава Следственного комитета, велосипедист мог бы получить реальный срок. Ведь Мошкина увезла скорая, в больнице диагностировали травму головы, следовательно, в территориальное ОВД автоматически поступил сигнал об этом инциденте. Состав преступления здесь налицо, поэтому парню реально повезло, что был большой общественный резонанс».
Как бы то ни было, но в отличие от истории с новосибирским коммерсантом Мокровиным, уральца Мелиева уголовное преследование не коснулось. Напротив, его назвали тем, кем он и был в той истории, которая могла закончиться трагедией для малыша. Его назвали героем.
А ведь не только защита горе-отца Мошкина, но даже супруга и мать избитого мальчика требовали привлечь Мелиева к ответственности. Но вышло наоборот – сам Мошкин получил 9 лет колонии строгого режима.
Выходит, чуть ли не единственная надежда избежать наказания за то, что спас кого-то из беды, это все тот же общественный резонанс или то, что о тебе узнает глава Следственного комитета и прикажет подчиненным работать по справедливости, а не для отчетности пресловутой «палочной» системе?
Слабая, скажу вам надежда. А поэтому, если кто-то когда-то будет бить вас посреди улицы, а люди будут проходить мимо, не называйте всех подряд равнодушными. Просто многие из них хотят растить своих детей – а не читать о том, как они взрослеют, из писем, приходящих на зону…