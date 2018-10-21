Росгвардия возьмет под контроль граждан с разрешением на оружие
Росгвардия в связи с трагедией в Керчи выступила с инициативой ужесточения правил оборота оружия. Среди прочего, граждан с разрешением на оружие обяжут уведомлять правоохранительные органы о своих перемещениях
Росгвардия в связи с трагедией в Керчи выступила с инициативой ужесточения правил оборота оружия. Среди прочего, граждан с разрешением на оружие обяжут уведомлять правоохранительные органы о своих перемещениях.
Согласно подготовленному законопроекту, владельцы оружия будут обязаны уведомлять территориальные органы Росгвардии о своих перемещениях «в течение трех рабочих дней со дня прибытия». В силовом ведомстве уверены, что такая мера позволит властям лучше контролировать оборот оружия по стране.
Еще один пункт законопроекта касается выдачи разрешения на перевозку оружия воздушным путем на основании уставных документов авиаперевозчика без получения разрешительных документов Росгвардии. Граждане также смогут передавать свое оружие сотрудникам подразделений транспортной безопасности для перевозки.
В свою очередь в Госдуме после бойни в керченском колледже также предложили ужесточить оборот оружия в стране. В частности, власти могут поднять возраст выдачи разрешения на оружие с 18 лет до 21 года, а также повысить ответственность медработников, которые выдают справки для будущих владельцев оружия.
Напомним, 17 октября студент 4-го курса политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков взорвал в учебном заведении самодельную бомбу и открыл стрельбу из ружья, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, более 60 пострадали. В ходе расследования выяснилось, что в сентября Влад Росляков получил разрешение на оружие и купил ружье. В октябре он приобрел 150 патронов к ружью, а через несколько дней устроил бойню.