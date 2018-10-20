Чиновников уличили в злоупотреблении правом заключать госконтракты во время ЧС
Антикоррупционная организация Transparency International выявила нарушения законодательства при проведении госзакупок во время чрезвычайных ситуаций в 2017 году. Общая стоимость «чрезвычайных» госконтрактов составила более 23 млрд рублей, а нарушения обошлись бюджету в 1,7 млрд рублей
Антикоррупционная организация Transparency International выявила нарушения законодательства при проведении госзакупок во время чрезвычайных ситуаций в 2017 году. Общая стоимость «чрезвычайных» госконтрактов составила более 23 млрд рублей, а нарушения обошлись бюджету в 1,7 млрд рублей.
Согласно российскому законодательству, закупки во время чрезвычайных ситуаций могут проводиться без конкурса, что создает широкое поле для нарушений. Кроме того, само понятие «чрезвычайная ситуация» можно трактовать по-разному, например, таковой являются сжатые сроки поведения закупки.
Всего в 2017 году было заключено 3,5 млн госконтрактов на общую сумму 6,3 трлн рублей. Из них «чрезвычайными» оказались 186 контрактов на общую сумму почти 23,5 млрд рублей. году. Большая часть контрактов заключалась должностными лицами с нарушениями, из-за которых бюджет потерял 1,7 млрд рублей.
В Москве большая часть таких контрактов пришлась на ГУП «Экотехпром», учрежденное департаментом городского имущества столицы. В 2017 году предприятие, которое занимается сбором и вывозом бытовых отходов, заключило 18 контрактов на 2,4 млрд рублей. Все госконтракты были подписаны на основании решения Комиссии правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 6 апреля 2017 года.
Чрезвычайность ситуации была обоснована необходимостью проведения срочной работы по локализации и устранению причин загрязнения прилегающей к полигону территории. При этом активисты движения «Стоп-Малинки» сообщили, что 90% выделенных «Экотехпрому» средств пошли на строительство нового объекта, а не на рекультивацию полигона.