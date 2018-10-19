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19 октября 14:39

Власти Архангельской области в обмен на инвестиции готовы принимать мусор из Москвы и других городов

Власти Архангельской области, ранее согласившиеся утилизировать на своей территории мусор из Москвы в обмен на инвестиции, готовы рассмотреть предложения о ввозе отходов и из других регионов. Местные жители выступают против ввоза в область чужих отходов

Фото: 7x7-journal.com

Власти Архангельской области, ранее согласившиеся утилизировать на своей территории мусор из Москвы в обмен на инвестиции, готовы рассмотреть предложения о ввозе отходов и из других регионов. Местные жители выступают против ввоза в область чужих отходов и требуют проведения референдума по данному вопросу.

Губернатор региона Игорь Орлов сообщил РБК, что  строящийся около железнодорожной станции Шиес одноименный экотехнопарк может быть использован не только Москвой, но и другими регионами.   

Для реализации проекта по строительству экотехнопарка архангельские власти рассчитывают привлечь инвестиции в размере 10,5 млрд рублей. Основные средства обещали предоставить московские власти, поскольку для столицы проблема с хранением отходов стоит наиболее остро.

Согласно договоренности между Москвой и Архангельском, из столицы в течение 20 лет после открытия экотехнопарка будут вывозить 500 тысяч тонн бытовых отходов (6% от общего объема мусора в Москве). Мусор будут формировать в брикеты и доставлять по железной дороге.

Жители Архангельской области выступают против планов властей свозить в регион отходы из Москвы и других городов. С августа граждане проводят протестные акции и требуют проведения народного референдума.  

Губернатор Игорь Орлов заявил, что акции протеста устраивают политические спекулянты и люди, которые не до конца понимают важность такого «перспективного проекта».

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