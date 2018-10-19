ФСИН отказалась извиняться перед пострадавшим в результате пыток заключенным
Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отказалось извиняться перед обвиняемым, который стал жертвой пыток со стороны сотрудников исправительного учреждения. В ведомстве заявили, что извинения «не предусмотрены»
Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отказалось извиняться перед обвиняемым, который стал жертвой пыток со стороны сотрудников исправительного учреждения. В ведомстве заявили, что извинения «не предусмотрены».
В официальном ответе ФСИН говорится, что российское законодательство не предусматривает «принесение извинений потерпевшему вышестоящими должностными лицами при совершении их подчиненными должностных преступлений». Ответ ведомства обнародовал «Комитет против пыток».
Юрист правозащитной организации Тимур Рахматулин попросил замглавы ФСИН Валерия Максименко извиниться перед тремя арестантами из Оренбургской области, которые пострадали от преступных действий сотрудников ФСИН. По данным правозащитников, сотрудники оренбургских следственных изоляторов и колоний использовали заключенных в качестве рабочей силы, избивали и насиловали их. Один из арестантов скончался.