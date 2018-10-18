Заметки узника «Матросской тишины»
Глава Серпуховского района Московской области находится под арестом в печально известной «Матросской тишине». Де-юре чиновника обвиняют в превышении полномочий. Де-факто районный глава попытался противостоять коррумпированной системе подмосковных властей и за это поплатился свободой.
В камере у Александра Шестуна много времени для того, чтобы осмыслить все происходящее с ним. Он начал вести дневники, рассказывая обо всем, что происходит в тюрьме и с ним конкретно, а так же в целом вокруг него и его дела.
Предлагаем читателю заметки Александра Шестуна, написанные им с августа по октябрь 2018-го в камере «Матросской тишины». Сегодня первая часть.
Полку невиновных прибыло
24.08.18. «Лефортово» - «Матроска»
Итак, приехав в «Матросскую тишину» в приятный солнечный августовский вечер, я увидел свежеокрашенные стены всех корпусов, заасфальтированный двор. Вечернее солнце скользящими лучами выгодно подчеркивало рельеф здания, и я удивленно оглядывался, пока на меня не прикрикнули конвоиры.
Внутри на оформлении, фотографировании и взятии отпечатков было уже не так опрятно, но та вежливость и простота сотрудников СИЗО-1 сразу подкупала и скрашивала впечатление от выщербленных стен с выбитыми кусками штукатурки.
Меня сразу забрал сотрудник оперотдела для беседы в отдельный кабинет. Сергей Ершов, старший лейтенант внутренней службы, очень молодой, примерно лет 25-ти, произвел неизгладимое впечатление на меня своей простотой и откровенной манерой общения. Ранее я не видел таких тактичных и вежливых тюремщиков. Он здесь недавно и, видимо, еще не успел набраться негатива на этой не самой приятной службе. Впрочем, местные сидельцы отзываются о нем достаточно нелицеприятно, мол, мягко стелет, да жестко спать.
Сотрудники ФСИН поголовно все приезжие. Зарплата невысокая, условия труда тяжелые и неприятные, все тобой недовольны: и сидельцы, и их родные, и надзирающие прокуроры, и ФСБ со Следственным комитетом, которые сажают пачками их, включая самое высшее руководство.Коршунов, замдиректора ФСИН, до сих пор сидит в «Лефортово», а сам руководитель Реймер уже в колонии. Правозащитники обладают правом в любой момент зайти с проверкой любой документации. Ни одна силовая структура в России не допустит общественников к своей работе, ФСИН – самое пинаемое ведомство в нашей стране. Именно поэтому сотрудников не хватает во всех тюрьмах и колониях, а это сказывается на качестве жизни арестантов. Например, сегодня в «Матроске» не повели на прогулку, потому что всего один провожающий, и он физически не может в выходные даже больницы вывести на свежий воздух, хоть такая прогулка положена по закону. В Можайской тюрьме на прогулку не выходят неделями все из-за того же дефицита кадров.
Внутри больницы мне сразу понравилось все: поведение врача Равиля Умралиева, оформляющего документы на входе, поведение конвоиров и надзирателей, не придирающихся по всем мелочам, наличие лифта. Наконец, когда я вошел в камеру, то просто ослеп от розовых стен, белой сантехники в туалете, нового большого холодильника, современного телевизора с хорошей антенной, большого светлого окна, современной напольной плитки. Много ли человеку надо... Камера примерно 17-18 квадратных метров на трех человек с одноярусными кроватями. После 7-метровой в «Лефортово» ты, как в апартаментах. Соседи полностью соответствовали качеству помещения, везет мне все-таки на хороших людей!
Рашид Абдуллов – министр здравоохранения Ульяновской области, пробывший всего один год на этой должности. До этого 14 лет Рашид отработал главврачом детской больницы города Ульяновска. Прошел путь от детского хирурга до главврача без помощи родителей, они умерли еще во время его учебы в Самарском институте.
Председатель правительства Ульяновской области Смекалин предложил должность министра ему, чтобы вывести сферу медицины из кризиса. На тот момент в районных больницах были арестованы счета из-за колоссальных долгов, и Абдуллов стал почти антикризисным менеджером, работал с утра до ночи. Был наведён порядок в финансовой дисциплине лечебных учреждений, отработан антикризисный план, выявлен дефицит денежных средств, в отрасли сформирована новая команда министерства.
Нежданно 17 июня 2018 года были проведены обыски дома и на работе, без допуска адвоката, с предъявлением обвинения в создании условий для совместных закупок лекарств у АО «Ульяновскфармация», стопроцентным владельцем которого является Департамент имущества Ульяновской области. Следователи считают, что при закупках была завышена цена кислорода и возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. Парадокс в том, что согласно постановлению Правительства Ульяновской области и приказу предыдущего министра данные торги проводились с 2014 года. В министерстве был конкурсный управляющий с правом подписи, сам же Рашид ни одного документа не подписал и не провел ни одних торгов, но, вроде как, дал устное указание.
Это копия и моего уголовного дела, когда меня обвинили за постановление, мною не подписанное, абсолютно законное, проверенное судами. Сама форма торгов не предполагает какую-то твердую цену на тот или иной товар, ограничения участников в Ульяновске не было, цена соответствовала рыночной.
Во время предельно жесткого обыска у 50-летнего Рашида случился инсульт с потерей сознания, его эвакуировали на скорой помощи в реанимацию. Через три недели Абдуллова отвезли в Басманный суд, этапировав его в сопровождении сотрудников ФСБ из Ульяновска в Москву на самолёте, что категорически запрещено делать после инсульта. Воздушный транспорт противопоказан больному с данным диагнозом в течение полугода. На заседании Басманного суда у него было давление 180/120, однако в домашнем аресте ему было отказано. Он потерял сознание прямо во время судебного заседания и был доставлен в реанимацию тюремной больницы.
Зачем государство калечит столько уважаемых людей? Как вообще происходит выбор той или иной жертвы? Ответов нет.
25.08.2018. «Матросская тишина»
Тюрьма ведет свою историю с 1775 года. Тогда по указу Екатерины II на месте, где сегодня находится следственный изолятор, под протекторатом Общества Призрения был открыт дом для «предерзостных», правда, в своем первоначальном состоянии он просуществовал сравнительно недолго. Уже к 1870 году его переименовали в Московскую исправительную тюрьму. Новое учреждение было рассчитано на 150 женщин и на 300 мужчин. Целью тюрьмы декларировалось: «дать в руки этому сброду известное ремесло». Сбродом же, в свою очередь, считали заключенных – мелких преступников, воров, мошенников.
Постепенно площади исправительного учреждения расширялись.
В то время на улице Матросская тишина располагался частный сектор, и в одном из домов 4 апреля 1908 года родилась моя бабушка Лидия Кирилловна Васина и прожила здесь до четырех лет, пока в 1912 году не началось строительство трамвайных путей и депо имени Русакова, и ее дом снесли. В том же 1912 по проекту архитектора Борисом Альберти были построены новые тюремные здания.
Больница для заключенных была размещена в отремонтированных и реконструированных зданиях бывшего жилищного фонда сотрудников тюрьмы. Учреждение обслуживает не только «Матросскую Тишину», но и все следственные изоляторы города Москвы и насчитывает около 706 больничных мест (коек).
Сегодня тюрьма «Матросская Тишина» насчитывает семь корпусов. Суммарная площадь учреждения - 41 438 кв. м. Изначально лимит заключенных, которые могло содержать СИЗО, не превышал 200 человек. СИЗО предназначалось для изолирования на период проведения следственных действий и судебного разбирательства лиц, в отношении которых необходимо было принятие строгих мер надзора.
В 2001 году, ориентируясь, на международные нормы в отношении размера площади на одного содержащегося в заключении, было установлено ограничение в наполнении тюрьмы. Но, к сожалению, фактически нормы не выполняются. В соответствии с официальными данными, СИЗО№1 рассчитан на 2013 человек, но реальное наполнение превышает этот показатель на 21,3 % и составляет 2441 человек.
Помимо СИЗО№1, Москва насчитывает еще семь следственных изоляторов. Среди них не менее известная «Бутырка» и «Лефортово».
Список известных заключенных, которым довелось отбывать срок в «Матросской Тишине», достаточно велик. Среди них - советские политические деятели Геннадий Янаев и Дмитрий Язов, бизнесмены Платон Лебедев и Михаил Ходорковский, Сергей Мавроди, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков «Япончик», Сергей Магнитский, режиссер Кирилл Серебренников, мэр Ярославля Евгений Урлашов и многие другие.
Около года назад появилась информация о том, что сокращение штата сотрудников ФСИНа привело к их значительному уменьшению. Это послужило поводом для появления опасений со стороны надзирателей СИЗО№1. Как признавались сотрудники пенитенциарной службы, из-за сокращения численности надзирателей работать стало просто опасно. В таких условиях становится понятным, что еще не один год будет потрачен на приведение состояния российских тюрем к мировым стандартам.
Тюрьма «Матросская тишина» находится на востоке от центра Москвы, на берегу Яузы. Здесь большое СИЗО, где содержится порядка двух с половиной тысяч человек. Для примера, в «Лефортово» 150-200 человек, а в «Воднике» чуть более тысячи. Здесь же находится Кремлевский централ - спецблок 99/1 на пятом этаже. Возводилась эта надстройка Берией для Ежова, потому что в «Лефортово» было много лояльных ему людей. Этот корпус не подчиняется начальнику тюрьмы Поздееву.
Как и в «Воднике», здесь есть разные режимы содержания в корпусах. В 6-м корпусе самый строгий режим изоляции: нет телефонов, нет «дорог» и другой запрещенки, зато есть душ в камере, вежливые охранники, ежедневные прогулки. Камеры без перегруза, а бывают и пустые.
Есть большой спецблок, там уже перегруз и нет душа, зато есть телефоны и прочие вольности. Как правило, положенцы тюрьмы сидят именно там. Сейчас на «Матросской тишине» нет ни одного вора в законе.
В спецблоке в 4-м корпусе (малый спец) в камерах нет душа, зато есть свой спортзал в отличие от 6-го корпуса, вольностей здесь немного больше.
Подавляющее большинство сидит на общем режиме, где камеры по 17 человек с перегрузом в полтора раза. То есть спят они по очереди, как и ходят в туалет. В камерах, разумеется, процветают правила истинных классических тюремно-уголовных понятий.
В данном СИЗО единственная ведомственная больница в Москве, с очень приличным медицинским оборудованием: современные приборы УЗИ, ФГС, новый рентген-аппарат, хорошие специалисты, неплохое обеспечение лекарствами.
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Второй мой сосед, 39-летний Андрей Мурашев, юрист, начальник отдела госзаказа Федерального агентства воздушного транспорта, с не менее жуткой историей ареста. В преддверии выборов и последующих перестановок в Правительстве он был задержан. Следователь СК пояснил, что для того, чтобы выйти на свободу, надо дать показания на руководителя Росавиации Александра Нерадько. До выборов Президента выбить нужные показания не получилось, а после кадровых перестановок интерес к Мурашеву пропал. 27 февраля 2018 ода Андрея в очередной раз вызвали в СК на транспорте, после чего задержали во время допроса. В полночь повезли в ИВС на Петровку, но по дороге завезли в полицейский изолятор на Ярославском вокзале, где продержали до утра в железной клетке метр на метр, что даже присесть невозможно. Европейский суд по правам человека приравнивает это к пыткам.
Предъявили обвинение, что Андрею в 2012 году якобы дали взятку, основываясь на показаниях Ивахиной В.А., директора ООО «Вираж», которая в 2012 году поставила в летное училище два учебных вертолета «Еврокоптер А-350 В-2». Выяснилось, что Веру Ивахину в 2015 году силовики взяли при обналичивании бюджетных средств из администрации Липецкой области, но так как у нее семеро несовершеннолетних детей, то ее не стали арестовывать в обмен на показания против всех знакомых партнеров. Ивахина в феврале 2018 года дала показания, что в 2012 году дала взятку Мурашеву в здании ресторана «Урюк» на аэровокзале, которое было снесено полтора года назад. Кроме ее слов в подтверждение этого у следствия ничего нет. Обычно, как сейчас бывает, суды работают, как конвейер, и полное отсутствие доказательств не является препятствием, чтобы посадить человека на 10-15 лет за решетку.
Новые грани этой истории я узнал со слов еще одного пострадавшего от оговора Веры Ивахиной – Владимира Юрьевича Борисова, с которым я столкнулся в коридорах больницы «Матросской тишины». Борисов в данный момент переведен в больницу из малого спеца (4-й корпус «Матросской тишины»). Владимир Юрьевич возглавляет службу авиации в Роскосмосе, и данная корпорация претензий к нему не имеет, несмотря на арест. До этого он много лет руководил деятельностью Московского авиакосмического салона (МАКС) в городе Жуковском. В 2011–2014 годах Борисов был соучредителем с Верой Ивахиной (50/50) в ООО «Вираж», где она еще и являлась генеральным директором.
По словам Владимира Юрьевича, удивительная «активность» Ивахиной вызвана тем, что в ночь с 15 на 16 сентября гражданский муж Веры, Бурданов Александр Юрьевич, на почве ревности убил 25-летнего сотрудника ООО «Вираж» Станислава Кустова. Вера Ивахина использовала все свои связи в администрации Липецкой области для спасения своего гражданского мужа от уголовного преследования. Дело об убийстве Кустова, как следует из того же рассказа, было приостановлено по просьбе главы администрации города Усмань – Мазо Владимира Михайловича и вице-губернатора Липецкой области Божко Юрия Николаевича,которым онаоказывала услуги по обналичиванию бюджетных средств. Дело было приостановлено с формулировкой «из-за отсутствия трупа Кустова», несмотря на то, что Бурданов спрятал тело в заповеднике, недалеко от построенного Ивахиной цеха по сборке легкомоторных самолетов «Сигма».
В настоящее время следователь СУ на транспорте СК РФ Игорь Рудаков и оперуполномоченный Плотников В.М., зная об убийстве, используют Ивахину, как орудие для оговора Владимира Борисова, Андрея Мурашева и других лиц, необходимых следствию для фабрикации уголовных дел на руководителя Росавиации Александра Нерадько.
При этом Вера Ивахина, обвиняемая в даче взятки в особо крупном размере, статья 291 УК РФ и мошенничестве, статья 159, часть 4 УК РФ, находится на свободе, и в отношении нее не избрана в качестве меры пресечения даже подписка о невыезде. Ее сожитель Бурданов вместе со старшими детьми скрывается в городе Пафос на Кипре, где у них собственный дом и ресторан. Как следствие позволило выехать за рубеж подозреваемому в убийстве Александру Бурданову, в прошлом активному члену Ореховской преступной группировки, остается загадкой.
Получается, что всех, с кем я сидел в камерах, объединяет одно – полное отсутствие доказательств, а событие преступления ничем, кроме слов, не подтверждается.
Кубасай Кубасаев, начальник антимонопольной службы Дагестана, - взятка давным-давно только со слов заявителя. Миллиардер Манаширов – взятка пятилетней давности со слов Жана Рафаилова, обвиняемого по особо тяжкой статье 210 УК РФ, закрытой сразу после показаний против Манаширова. Андрей Мурашев – взятка шестилетней давности только со слов Веры Ивахиной, обвиняемой в обналичивании бюджетных денег. И, наконец, я по постановлению восьмилетней давности, много раз проверенному ранее судами и следователями. Поэтому мы уже очень давно не видели по телевизору кадров, как хватают чиновников или олигархов с чемоданами взяток и раскидывают веером купюры для демонстрации. Этого уже не надо. Суды и так арестовывают, не вдаваясь в обстоятельства, зачастую даже без телефонного звонка сверху. А дальше в 99% случаев предлагают досудебку или упрощенный порядок – сознаешься, и тебе дают половину срока. Только представьте себе такую деградацию правоохранительной системы, когда уже почти 75% судебных дел завершается по досудебному соглашению (оговором других людей в обмен на смягчение) или в особом порядке (полное признание). Ни о какой состязательности сторон в наших судах не идет и речи, это только вызывает улыбку, и это основные принципы правосудия в России.
Оправдательных приговоров получается менее 0,12%, так что на любого сегодня можно дать показания о даче ему взятки много лет назад, и сразу за решетку. Несколько лет назад дело по статье 290 УК РФ «взятка» по желанию обвиняемого рассматривалось присяжными, и такие дела в судах разваливались, присяжные оправдывали арестантов, прямо как в кино, поэтому сами силовики пролоббировали отмену такой возможности.
Мой разум и душа кричат: зачем? Кому надо было сажать глубоко интеллигентного Андрея Мурашева в тюрьму? Чего добивается государство этим? Почему человек с блестящей эрудицией должен гнить в нечеловеческих условиях тюрьмы «Матросская тишина», не видя своего четырехлетнего сына? Что за идиотская практика сажать людей до приговора суда, а потом по полгода ни разу не допрашивать? Мало того, государство тратит не менее 40 000 рублей в месяц на одного арестованного, не считая капитальных затрат на строительство тюрем, контрольного оборудования, конвоирование, я уже не говорю про работу судов, прокуроров и оперативного сопровождения.
Продолжение следует