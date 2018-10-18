Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении выплат пассажирам такси в случае ДТП
Документ в четыре раза повышает размер страховой выплаты пассажирам такси в случае ДТП. Выплата увеличится с нынешних 500 тысяч рублей до 2 млн рублей
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, направленный на защиту прав пассажиров такси. Документ в четыре раза повышает размер страховой выплаты пассажирам такси в случае ДТП. Выплата увеличится с нынешних 500 тысяч рублей до 2 млн рублей.
Законопроект распространяет систему обязательного страхования гражданской ответственности таксомоторных компаний перед своими клиентами.
Депутат Госдумы Сергей Жигарев отметил, что рынок такси активно развивается и все большее число граждан пользуются их услугами. В этой связи необходимо предусмотреть ответственность водителей такси перед своими пассажирами в случае аварии.
Авторы законопроекта отметили, что повышение размера страховой выплаты пассажиру такси повлечет за собой незначительное подорожание стоимости поездки.