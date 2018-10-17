Адвокат в ожидании приговора
Судьба фальшивой диссертации главы подмосковных адвокатов Алексея Галоганова решится в ближайшее время
Громкий скандал с фальшивой диссертацией председателя Адвокатской палаты Московской области (АПМО), члена Президентского совета по судебной реформе Алексея Павловича Галоганова продолжается. Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобрнауки России отменил все предыдущие решения диссертационного совета Московского университета МВД и Экспертного Совета ВАК министерства об отсутствии плагиата в докторской диссертации г-на Галоганова. И направил заявление известного российского адвоката, Президента Союза адвокатов России Игоря Трунова на новое рассмотрение. Напомним, что именно г-н Трунов привлек внимание общественности к сомнительным качествам диссертации главы АПМО.
В Рекомендации Президиума ВАК от 13 июля 2018 года №30-з (копия имеется в редакции) говорится о направлении его заявления в экспертный совет для нового рассмотрения «с учетом дополнительно поступивших материалов». Понятно, что никаких резких шагов и окончательных выводов Президиум делать не стал. Но нам в деле Галоганова важно другое, именно сам факт отмены прежних решений как не соответствующих действительности и нормативному регулированию.
Напомним, что история с псевдодокторством Алексея Галоганова началась несколько лет назад. 14 декабря 2011 года глава АПМО защитил в Российской Академии адвокатуры и нотариата работу на соискание ученой степени доктора юридических наук со звучным названием «Правой статус адвокатуры: Российская законодательная модель и конституционные принципы обеспечения прав человека». И диплом доктора наук получил – на это есть решение ВАК РФ №28Д/106.
Однако после проверки этого опуса на оригинальность сотрудниками «Диссернета» выяснилось, что г-н Галоганов массово заимствовал чужие тексты. Из 500 страниц диссертации только 190 можно было считать условно самостоятельными. Чужие мысли копировались целыми главами! И конечно же, ни названий работ, ни имен их авторов, ни выходных данных книг или статей, ни место расположения (конкретные номера страниц) копированного текста в источнике.
Два с лишним года назад наша газета обратила внимание на этот вопиющий факт, говоривший о серьезных системных проблемах в российской адвокатуре. На публикацию остро отреагировали в профессиональном сообществе – в 2017 году г-н Трунов направил соответствующее заявление о рассмотрении вопроса и лишении А.П.Галоганова «ученой степени доктора юрнаук в связи с многочисленными нарушениями авторского права». Однако тогда ни диссертационный совет Московского университета МВД РФ, который рассматривал жалобу, ни экспертный совет ВАК при Минобрнауки РФ нарушений в действиях адвоката Галоганова…не усмотрели.
«Мы решили провести повторную независимую экспертизу с помощью других специалистов, - рассказал нашему изданию г-н Трунов. – Во-первых, для того, чтобы исключить фактор недоверия, которое создано в общественном мнении в отношении исследований «Диссернета», и во-вторых, чтобы проверить корректность полученных данных».
Результаты сколковской проверки (кстати, система утверждена Советом по координации управления качеством профессионального образования при Рособрнадзоре) выявили еще больше заимствований! «Мы получили более качественное исследование, чем это было сделано «Диссернетом, - говорит Трунов. – И поделились информацией со СМИ». Оказалось, что в диссертации Галоганова более 25% взято из трудов российского адвоката Анатолия Кучерены. «Не думаю, что Кучерена списывал у Галоганова. Это в принципе невозможно».
К тому моменту у Трунова уже был отрицательный ответ специалистов университета МВД и ВАКа Минобрнауки. Но, видимо, желание добиться правды у адвоката оказалось сильнее чиновной солидарности. И в апреле этого года он направляет в ведомство Ольги Васильевой новое заявление, в котором оспаривает заключение экспертного совета ВАК.
Что интересно, рассказывает Трунов, это заявление замглавы Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников С.Б.Карунин расписал… в тот же Экспертный совет, который «не заметил» плагиата в диссертации Галоганова. Однако, как мы видели, сегодня ситуация изменилась.
По сути, ВАК как бы признает неверность своего прежнего решения по плагиату в диссертации Галоганова и возвращается к рассмотрению дела в полном объеме. «Сначала сказали, что плагиата не было, мне отказали, а теперь как бы отменяют свой же вердикт», отмечает Трунов.
Почему это произошло? Скорее всего, из-за публичности, которую получил скандал вокруг Галоганова. Тем более что всплыли новые обстоятельства, которые невозможно оспорить – заключение экспертов Сколково.
Для Галоганова и экспертного совета Минобрануки ситуация сейчас крайне неприятная, считает Трунов. «Они стоят перед тяжелым выбором, - говорит он. – Если они примут решение о наличии плагиата, то не просто констатируют очевидные факты». Последствий будет больше, уверен он. «Во-первых, таким образом косвенно признается и наличие системы прикрытия липовых диссертаций, которая, судя по всему, была использована и в этом случае. Когда ссылки делаются по принципу «я написал и издал когда-то монографию, кто-то ее процитировал, а я в этой работе процитировал их». Во-вторых, считает он, это нанесет серьезный удар по коррупционной системе в юридических вузах, о которой так же писало наше издание. И в третьих, полагает Трунов, эта ситуация имеет огромное значение для оздоровления атмосферы вокруг адвокатуры, для формирования положительного отношения к ней в российском обществе.
«Алексей Павлович сам выступал за то, что адвокат должен нести ответственность по всем параметрам, - говорит Игорь Трунов. – А здесь налицо плагиат, то есть кража чужой собственности. И это говорю не я, это говорят эксперты». А это чревато возбуждением дисциплинарного дела в отношении президента палаты. Кстати, впервые в истории российской адвокатуры. И не только дисциплинарного – в УК РФ есть статья 146, предусматривающая суровые наказания за плагиат. И тут уже вопрос обеспеченного пенсионного будущего (г-ну Галоганову сейчас 64 года) может оказаться под большим вопросом.
Но пока, в ожидании вердикта экспертного совета ВАК, Алексей Павлович продолжает принимать привычные для него звания, награды и регалии. Буквально на днях губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил ему Знак Преподобного Сергия Радонежского. За активное участие в правоохранительной и правозащитной деятельности. В ответном слове глава АПМО куртуазно поблагодарил главу региона: «Это признание, прежде всего, заслуг не моих, а всех адвокатов Московской области, всего нашего адвокатского сообщества. Для нас это признание очень важно».
И тут хотелось бы напомнить Алексею Павловичу слова, которые традиция приписывает преподобному Сергию. «Я прежде, чем руки мои не потрудились, платы не беру». Адвокат Галоганов берет ученые звания, не утруждаясь собственными научными изысканиями. Осудит ли Минобрнауки интеллектуальное воровство, как и положено по закону, или пойдет на грязном поводке чиновной солидарности? Скоро увидим.