Правительство ужесточит контроль за расходованием средств материнского капитала
Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который ужесточает контроль за использованием материнского капитала в связи с ростом случаев использования мошеннических схем с государственными деньгами
Глава правительства Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который ужесточает контроль за использованием материнского капитала (выплачивается после рождения второго ребенка). Законопроект сужает перечень организаций, на погашение кредитов которых родители могут потратить средства материнского капитала.
Законопроект также запрещает тратить средства маткапитала на покупку жилья, непригодного для жизни.
В пояснительной записке к документу говорится, что данный законопроект направлен на защиту прав семей с детьми.
Одновременно с этим кабинет министров добавил в список организаций, которые могут получить материнский капитал, АО «ДОМ.РФ» и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.
В правительстве отметили, что родители ежегодно направляют «иным организациям» около 27 млрд рублей материнского капитала. 90% таких организаций не контролируются Центробанком и другим госорганами.
Отметим, что инициатива запретить родителям покупать на материнский капитал непригодное для жизни жилье, принадлежит Общероссийскому народному фронту (ОНФ).
Активисты фронта составили рейтинг наиболее часто встречающихся схем мошенничества с деньгами маткапитала. Лидером рейтинга стала покупка под предлогом улучшения жилищных условий квартир у родственников с другой фамилией. После сделки продавец-родственник возвращает деньги обратно покупателю, который владел сертификатом. Далее получатели маткапитала тратят государственные средства по своему усмотрению, сообщает РБК.
Еще одна популярная схема – это покупка аварийного и ветхого жилья по завышенной стоимости. Такая недвижимость делится на части и продается по стоимости, равной размеру маткапитала. После сделки продавец (риелтор) отдает деньги покупателям за вычетом расходов на свои услуги. В ОНФ отметили, что получатели маткапитала не имеют право покупать ветхое и аварийное жилье, так как это не способствует улучшению жилищных условий семьи.
Также россияне покупают несуществующие квартиры и дома, которые затем перепродаются и берут ипотечный кредит по фиктивным договорам с помощью мошенников из риелтерских фирм.