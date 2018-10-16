Жители Архангельской области сообщили о планах властей построить свалки для отходов из Москвы
Жители Архангельской области намерены добиваться проведения референдума по вопросу о строительстве мусорных полигонов в регионе. Районные власти поддерживают активистов, однако правительство области отклоняет все заявки на проведение народного голосования
Жители Архангельской области намерены добиваться проведения референдума по вопросу о строительстве мусорных полигонов в регионе. Районные власти поддерживают активистов, однако правительство области отклоняет все заявки на проведение народного голосования.
Жители области с июня проводят акции протеста против строительства мусорного полигона «Рикасиха» под закрытым городом Северодвинском. Активисты говорят, что стройку лоббирует региональное правительство, а на публичные слушания привезли студентов из Узбекистана, которые по указу властей проголосовали в поддержку полигона для хранения отходов.
Пока активистам удалось приостановить строительство полигона, но суды по этому вопросу еще продолжаются. Протестующие выразили недоверие мэру Северодвинска Игорю Скубенко и губернатору Архангельской области Игорю Орлову.
Пока активисты воевали против свалки под Северодвинском, выяснилось, что на станции Шиес около Сыктывкара ведется вырубка леса для подготовки места под свалку для хранения мусора из Москвы. Отходы планируется привозить в Архангельскую область на поездах.
«МБХ Медиа» сообщает, что данный участок «Российские железные дороги» передали в субаренду московскому правительству.
Архангельские активисты сообщили, что у них есть данные о планах властей построить на территории области 56 мусорных свалок, в частности, в Ленинском, Онежском, Вельском и Плесецком районах. Местные жители говорят, что согласны хранить на территории региона свои отходы, но «в ужасе» от перспективы принимать мусор из многомиллиардной Москвы.
Напомним, что для Москвы проблема вывоза мусора стоит довольно остро, поскольку на территории столицы полигонов ТБО практически нет, а жители Московской области массово протестуют против завоза к ним отходов из столицы. Жители подмосковных районов, где свалки стремительно растут и загрязняют воздух и почву, дежурят на подъездах к полигонам и стараются не пропускать мусоровозы из столицы. Московские власти ведут переговоры с другими регионами и предлагают им принимать мусор из столицы. За это Москва обещает перечислить в региональный бюджет крупную сумму.