Жители столичного района Ясенево собирают подписи против платной парковки
Жители Ясенево объявили сбор подписей против планов ввести платную парковку вблизи многоквартирных домов. Москвичи заявили, что традиционные утверждения чиновников мэрии о том, что платные парковки вводятся «по многочисленным просьбам» граждан, являются ложью
Жители московского района Ясенево объявили сбор подписей против планов столичного департамента транспорта ввести платную парковку вблизи многоквартирных домов. Москвичи заявили, что традиционные утверждения чиновников мэрии о том, что платные парковки вводятся «по многочисленным просьбам» граждан, являются ложью.
Авторы соответствующей петиции напомнили Департаменту транспорта Москвы, что Ясенево является спальным районом, поэтому платные парковки там не являются необходимостью.
Включение Ясенево в зону платной парковки не решит транспортную проблему, так как на территории района нет узких мест, на которых припаркованные автомобили мешают дорожному движению. При этом в случае реализации планов вице-мэра Максима Ликсутова, будут страдать местные жители, в чьих дворах начнется массовая парковка.
Авторы петиции также напомнили, что столичные чиновники при введении платной парковки не делают исключений для улиц рядом с поликлиниками, детскими садами и школами, поэтому данное решение «ляжет тяжелым бременем на жителей района».
«Нас уверяют, что зоны платных парковок расширяются по инициативе муниципальных депутатов на основании многочисленных заявлений граждан. Подписывая эту петицию, возможно, Дептранс не сможет уже мотивировать свои поборы, прикрываясь защитой наших интересов», - говорится в народной петиции, которую подписали около 1500 человек.
Ранее «Общая Газета» сообщала, что департамент транспорта Москвы планирует расширить зону платной парковки в районах Ясенево и Новокосино. В частности, в Новокосино платные парковки вводятся в связи со скорым открытием станции метрополитена «Некрасовка».