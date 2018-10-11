Суд арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на два месяца
Тверской суд Москвы арестовал до 8 декабря футболиста Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина и футболиста Павла Мамаева по делу об избиении трех человек. Суд поддержал позицию прокуратуры и следствия, согласно которой подозреваемые действовали «с особым цинизмом»
Тверской суд Москвы арестовал до 8 декабря футболиста Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина и футболиста Павла Мамаева по делу об избиении трех человек. Суд поддержал позицию прокуратуры и следствия, согласно которой подозреваемые действовали «с особым цинизмом», и удовлетворил их ходатайства об аресте.
Следствие объяснило свое требование арестовать братьев Кокориных и Мамаева тем, что они действовали «с особым цинизмом и жестокостью по отношению к потерпевшим». Кроме того, с учетом своего финансового положения известные футболисты имеют возможность скрыться от следствия.
Адвокат Кокорина просил суд ограничиться подпиской о невыезде. Защита Павла Мамаева просила не арестовывать футболиста, так как в избиении пострадавшего Дениса Пака он не участвовал.
Отметим, что судебные заседания об избрании меры пресечения проходили по отдельности в трех разных залах.
Александр Кокорин, Кирилл Кокорин и Павел Мамаев обвиняются в нанесении побоев и хулиганстве, совершенном по предварительному сговору. По версии следствия, 8 октября они избили водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем в кафе нанесли телесные повреждения двум чиновникам из Минпромторга. Оба инцидента были зафиксированы камерами видеонаблюдения.
Футболисты были задержаны 10 октября сразу после допроса. 19-летний Кирилл Кокорин был задержан 11 октября.