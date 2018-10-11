Известный урбанист назвал ошибкой решение властей Москвы заменить троллейбусы на электробусы
Известный урбанист Вукан Вучик назвал ошибочным решение мэрии Москвы поменять троллейбусы на электробусы. К профессору Пенсильванского университета столичные чиновники обратились в связи с частыми поломками электробусов
Известный урбанист Вукан Вучик назвал ошибочным решение мэрии Москвы поменять троллейбусы на электробусы. К профессору Пенсильванского университета столичные чиновники обратились в связи с частыми поломками электробусов, однако он рекомендовал вернуть на маршруты троллейбусы.
Напомним, электробусы были торжественно запущены на маршруты в Москве 1 сентября. Однако с тех пор новенький общественный транспорт отработал на 100% только два маршрута. По данным сооснователя фонда «Городские проекты» Максима Каца, из 103 поездок 78 закончились поломками и возвращением в депо, а в 23 случаях электробусы ездили с задержками.
Для решения проблемы с электробусами, на покупку которых были потрачены миллиарды рублей, московские власти обратились к урбанисту Вукану Вучику. Сам профессор категорично заявил, что российской столице такой вид транспорта не нужен.
«Нынешний план заменить четыре троллейбусных маршрута - это ошибка, потому что это не отвечает цели перехода с дизельного на электротранспорт», - говорится в отчете профессора, который приводят «Ведомости». Вукан Вучик считает, что Москве нужно заменить дизельные автобусы электробусными и одновременно провести модернизацию троллейбусов.
Департамент транспорта столицы, напротив, уверен, что закупать нужно только электробусы. Тот факт, что они работают «через раз», чиновников не смущает. Глава департамента Максим Ликсутов объяснил отказ от закупки троллейбусов тем, что контактная сеть для этого вида транспорта сильно изношена, а ее модернизация потребует больших расходов.
Профессор Вучик и многие его коллеги считают именно троллейбусы, а не электробусы, наиболее экологичным видом общественного транспорта. Они не загрязняют атмосферу, имеют низкий уровень шума и в холодном российском климате работают лучше дизельных автобусов. Электробусы же в морозы вообще могут не выйти на маршруты. Кроме того, троллейбусы стоят в два раза дешевле и в отличие от электробусов могут заряжаться от проводов во время движения.
Между тем, в «Мосгортрансе» заявили, что профессор Вучик «положительно оценил изменения в сфере городского транспорта столицы».