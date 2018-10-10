Открытый мэром Собяниным перед выборами парк в Печатниках оказался не достроен
Мэр Москвы Сергей Собянин в разгар своей предвыборной кампании в начале сентября открыл новый парк для технических видов спорта в районе Печатники. После выборов, на которых Собянин одержал победу, выяснилось, что мэр сильно преувеличил, когда объявил об открытии парка
Мэр Москвы Сергей Собянин в разгар своей предвыборной кампании в начале сентября открыл новый парк для технических видов спорта в районе Печатники. После выборов, на которых Собянин одержал победу, выяснилось, что мэр сильно преувеличил, когда объявил об открытии парка. В настоящее время объект не достроен и граждане не могут использовать его для занятий спортом.
За несколько дней до голосования на сайте правительства Москвы появилась информация о том, что на месте нелегальной свалки в Печатниках открылся парк технических видов спорта. Публикация сопровождалась фотографиями Сергея Собянина и благодарных спортсменов. Отдельный сюжет о новом парке появился и на государственном телевидении.
Однако реальность оказалась суровее подготовленных столичными чиновниками телевизионных сюжетов. Активист Рустам Билялов посетил парк в Печатниках и обнаружил, что он до сих пор не достроен и использовать его по назначению нельзя. Мусорная свалка, которую должны были ликвидировать, накрыта рулонными газонами. «Мусорный холм» высотой почти семь метров вплотную прилегает к территории парка. При этом на вывоз и захоронение мусора было потрачено около 2 млрд рублей, сообщается в блоге активиста.
Водоотвод в парке сделан некачественно, в результате чего некоторые трассы в парке после дождей были затоплены. Новенькие газоны разрушаются строительной техникой, а склоны осыпаются. Установленные в парке современные туалеты заперты на замок.
Сейчас парке вместо спортсменов можно наблюдать только строительную технику в большом количестве. В связи с продолжающейся стройкой находиться там небезопасно.
Стоит отметить, что парк в Печатниках обошелся городскому бюджету в 800 млн рублей. Ежегодное обслуживание парка потребует еще несколько десятком миллионов рублей. Согласно госконтракту, спортивный парк планируется достроить и сдать только во второй половине 2019 года, однако из-за выборов столичные власти поторопились объявить о готовности парка, построенного «по мировым стандартам».