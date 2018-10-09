Полиция задержала футболистов Кокорина и Мамаева по делу об избиении трех человек
Правоохранительные органы задержали футболистов Александра Кокорина («Зенит») и Павла Мамаева («Краснодар») в рамках уголовного дела, возбужденного по факту потасовки в кофейне на Арбате. Известных спортсменов подозревают в нанесении побоев двум чиновникам и водителю телеведущей
Правоохранительные органы задержали футболистов Александра Кокорина («Зенит») и Павла Мамаева («Краснодар») в рамках уголовного дела, возбужденного по факту потасовки в кофейне на Арбате. Известных спортсменов подозревают в нанесении побоев двум чиновникам и водителю телеведущей Первого канала.
По данным РЕН ТВ, футболисты доставлены на допрос в УВД по Центральному округу Москвы. В пресс-службе ГУ МВД по Москве информацию о задержании Кокорина и Мамаева пока не комментируют.
По данным следственных органов, Александр Кокорин и Павел Мамаев утром во вторник напали на водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который сделал спортсменам замечание по поводу их поведения на дороге. Сейчас пострадавший Виталий Соловчук находится в больнице со сломанным носом и черепно-мозговой травмой.
Затем футболисты пошли завтракать в кофейню, где напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. На видеозаписи из кафе видно, как Кокорин берет стул и бьет им Пака. Чиновнику понадобилась медицинская помощь.
После возбуждения уголовного дела руководство «Краснодара» и «Занита» пообещало расторгнуть контракты с футболистами.