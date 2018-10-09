Должников по алиментам лишат отсрочки от службы в армии
В Госдуме РФ предложили лишить должников по алиментам отсрочки от службы в армии. Речь идет об отсрочке, которая предусматривается законом для граждан призывного возраста с двумя и более детьми или беременной супругой
В Госдуме РФ предложили лишить должников по алиментам отсрочки от службы в армии. Речь идет об отсрочке, которая предусматривается законом для граждан призывного возраста с двумя и более детьми или беременной супругой.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов внес законопроект, который возлагает на судебных приставов обязанность сообщать военкомам о возбуждении исполнительного производства в отношении должников по алиментам.
Законопроект также распространят на задолженности по выплатам на содержание ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет.