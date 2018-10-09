Меню
Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
Общество
09 октября 08:10

Группа Bellingcat рассекретила настоящее имя подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля Александра Петрова

Журналистская группа Bellingcat назвала настоящее имя второго подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По данным журналистов, настоящее имя Александра Петрова – Александр Мишкин. Он является военным врачом

Журналистская группа Bellingcat назвала настоящее имя второго подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По данным журналистов, настоящее имя Александра Петрова – Александр Мишкин. Он является военным врачом. Ранее журналисты выяснили, что подозреваемым Русланом Бошировым является полковник и Герой России Анатолий Чепига.

На основании данных из открытых источников и социальных сетей Bellingcat сообщает, что под именем Александра Петрова в Солсбери приехал военный врач Александр Евгеньевич Мишкин. Как и Анатолий Чепига Александр Мишкин является сотрудником Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ).

По данным расследовательской группы, Александр Мишкин родился 13 июля 1979 года в поселке Лойга Устьянского района Архангельской области, закончил академию военной медицины. После нескольких лет работы в ГРУ он переехал в Москву, где был залегендирован под именем Александра Петрова.

В 2011- 2018 годах Александр Петров несколько раз посетил Украину, в том числе  и вовремя беспорядков на Майдане в Киеве, а также Приднестровье.

До начала сентября 2014 года Петров-Мишкин был зарегистрирован по адресу Хорошевское шоссе, 76Б, где находится штаб-квартира ГРУ. Осенью 2014 года Александр Мишкин и Анатолий Чепига переехали в элитные московские дома и сменили регистрацию.

Напомним, британские власти считают Александр Петрова и Руслана Боширова российскими разведчиками, которые по заданию Кремля отравили ранее осужденного за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Петров и Боширов в интервью телеканалу RT сообщили, что являются «обычными предпринимателями», а не разведчиками, а в Солсбери они приезжали с туристическими целями.

Материалы по теме
«Газпром-медиа» заблокировал клип на песню Семена Слепакова об инциденте в Солсбери
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль передал британской разведке сведения о коррупции в России
Сергей Скрипаль не поддержал версию о своем отравлении по заданию Кремля
Сейчас на главной
Горячие новости
Эксперты Рособрнадзора попались на плагиате
Сообщество «Диссернет» проверило научные работы экспертов Рособрнадзора и обнаружило во многих из них признаки плагиата. По мнению сообщество, данный факт еще больше подрывает доверие к проверкам и заключениям экспертов ведомства
Горячие новости
Глава Счетной палаты назвал «позором» уровень бедности в России
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «позором» нынешний уровень бедности в стране при текущих доходах ВВП. С таким заявлением г-н Кудрин выступил в Совете Федерации 8 октября
Горячие новости
Центробанк составил пессимистичный прогноз с ценой на нефть 35 долларов за баррель
Центральный банк России подготовил пессимистичный прогноз на ближайшие три года, который предполагает падение мировых цен на нефть до 35 долларов за баррель и ужесточение антироссийских санкций
Горячие новости
Футболистов Мамаева и Кокорина заподозрили в избиении чиновника Минпромторга
Известных российских футболистов заподозрили в нападении на московского чиновника в кофейне. Пострадавшим оказался чиновником Минпромторга
Горячие новости
Депутат Ирина Яровая обвинила торговые сети в обмане покупателей
Вице-спикер Госдумы назвала информационным вбросом сообщения о возможном дефиците продуктов питания в магазинах в случае принятия законопроекта, который запрещает ретейлерам возвращать непроданный товар поставщикам
Школа выживания
Новости из наших учебных заведений в последнее время напоминают сводки боевых действий. Например, недавний взрыв в спортивном зале школы Левашинского района Дагестана, конечно, наделал шуму. Понятно, что с учетом «географии» первым делом все подумали про теракт. Но все оказалось и проще и печальней
Авторская колонка
Воскресение Толстого
Как ни противно, но я ненадолго вернулся к старому ремеслу критика телепропаганды. Есть повод. Вышедший из этой пропаганды в депутаты и воротилы Госдумы и ЕдРа Петр Толстой вернулся на экран Первого канала с передачей «Толстой. Воскресенье».
Орехъ Антон
Горячие новости
В Австралии «умные часы» от Apple «зависли» после перехода на летнее время
В Австралии пользователи «умных часов» Apple Watch Series 4 столкнулись с техническими неполадками в работе устройства. Сбой в работе «умных часов» вызвал переход на летнее время
Горячие новости
Российских работодателей обяжут следить за микротравмами сотрудников
Работодателям придется вести учет всех синяков, ссадин и других микротравм, а также выяснять и фиксировать обстоятельства, при которых они были получены
Горячие новости
Россиян напугали дефицитом продуктов
России грозит дефицит продуктов питания в случае вступления в силу законопроекта, запрещающего запрещает торговым сетям возвращать поставщику товар. Автором законопроекта является депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая
Горячие новости
Региональные сотовые операторы выступили против отмены национального роуминга
Операторы связи направили в правительство письмо, в котором изложили о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге
Горячие новости
В Минфине опровергли слухи об ограничении хождения доллара в стране
​Российское правительство не собирается ограничивать хождение доллара в стране в связи с планами по снижению зависимости от американской валюты. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов
Горячие новости
Ингушские депутаты проведут повторное голосование по вопросу обмена территориями с Чечней
Ранее ингушский парламент аннулировал результаты голосования по ратификации договора об обмене землями
Горячие новости
Хабиба Нурмагомедова могут лишить чемпионского пояса из-за драки после боя
​Российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова могут лишить чемпионского пояса из-за потасовки со спарринг-партнером Конора Макгрегора после боя с ирландским спортсменом
Горячие новости
В регламенте работы Госдумы пропишут чтение молитв до и после заседаний
В Госдуме России может появиться традиция читать молитвы перед заседанием рабочий групп и после. Чтение молитв пропишут в регламенте работы нижней палаты парламента
Горячие новости
Клиенты Сбербанка и ВТБ выводят свои средства с долларовых счетов
Клиенты Сбербанка в сентябре забрали со своих валютных вкладов 900 млн долларов. Таким образом, за последние два месяца отток достиг цифры 2 млрд долларов. Из ВТБ граждане забрали со своих счетов 200 млн долларов, а юридические лица – 2,6 млрд долларов
Горячие новости
Олег Сенцов прекратил голодовку
О прекращении голодовки Олега Сенцова сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко. Он сообщил, что «лучшие диетологи Москвы» разработали для режиссера специальную диету для безопасного выхода из голодовки
С зека по нитке – ФСИНу рубаха
Новую практику: с арестантов взыскивать деньги за постой в казенном доме, тюремное ведомство ввело совсем даже не сегодня. При этом большинство тех, кто попадает в неволю, даже не догадывается, что его отсидка может оказаться не совсем бесплатной.